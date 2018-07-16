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Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать
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Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Приемный сын известного модельера и стилиста Сергея Зверева в эфире программы «На самом деле» встретился со своей настоящей мамой. После нескольких неудачных ДНК-тестов поиски увенчались успехом.
«Я никому не позволю обидеть эту женщину. Ты должен знать, что ей стыдно», — сказал ведущий программы Дмитрий Шепелев. Как выяснилось, женщина поставила условие, что войдет в студию, только если тест подтвердит абсолютное родство.
Он сообщил Звереву-младшему, что экспертиза указала на это с вероятностью 99,9%. И молодой человек, и его мать с трудом сдерживали слезы.
Также стало известно, что при рождения Сергея назвали Дмитрием, но потом сменили имя.
Сергей Зверев-младший давно искал своих биологических родителей. Его знаменитый приемный отец помогал ему до тех пор, пока его 25-летний сын не женился во второй раз. Узнав результаты биологического теста на отцовство, он расплакался и вышел из студии.
Как пишет Starhit, знакомые рассказали об опасениях стилиста насчет притязаний Зверева-младшего на его квартиру.
Насколько обоснованны эти подозрения, непонятно. Сам молодой человек утверждает, что ни в чем не нуждается и может обеспечить себя сам.
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