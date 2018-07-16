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Костенко показала плоский живот сразу после родов
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Костенко показала плоский живот сразу после родов 

Passion.ru 1 час назад
Фото: instagram
Молодая мама поделилась милым фото с новорожденной дочерью.
24-летняя Анастасия Костенко стала мамой 10 июля — в элитном перинатальном центре «Лапино» в Подмосковье модель родила девочку. На протяжении беременности красавица откровенно рассказывала подписчикам, как ухаживает за изменившейся фигурой, чем питается и даже не скрывала, на сколько килограммов поправилась. Следование рекомендациям лечащего врача не прошло даром — уже на шестой день после родов Анастасия может похвастаться плоским животом.
@kostenko.94
«6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день» — подписала Костенко трогательный кадр с новорожденной дочерью, на котором позирует в спортивных леггинсах и специальном топе для кормления.
«Выглядите замечательно», «Как будто и не рожала», «Офигеть фигура 😍 как и не рожала! 😊 Красавица», «Ого живота вообще нет! Клёво», «Наверное, это генетика», «Идеальные формы, Настя👍👍👍👍 у меня 4 детей и фигура тьфу, тьфу, но через 6 дней — конечно так не выглядела! Супер просто! Умничка», «Она до родов была подтянутая, молодая и живот конечно сразу и ушёл)», «Шикарная! Фигура огонь!» — восхищенно прокомментировали снимок подписчики.
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