Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье

Оперная дива Анна Нетребко вновь посетила столицу и прогулялась по Красной площади в нежном белом платье, которое привлекло внимание своей нежностью и изыском. Каково же было удивление почитателей, когда они узнали, что наряд певицы — это не последняя коллекция известного дизайнера, и чудное платье было куплено целых 6 лет назад.

Когда речь заходит о знаменитостях, трудно поверить, что они не меняют свой гардероб каждый сезон. И хотя новые коллекции именитых дизайнеров, несомненно, привлекают внимание бомонда, который просто обязан быть на пике моды и выглядеть стильно, однако не все спешат распрощаться с покупками, сделанными год назад. Ну а знаменитая оперная певица Анна Нетребко и вовсе не видит ничего предосудительного в том, чтобы носить одну и ту же одежду весьма долгий срок.

instagram.com

Народная артистка России вновь навестила свою родину, приехав в столицу под конец мундиаля. И не устояла перед искушением прогуляться с семьей по такой родной и знакомой Красной площади, а также насладиться едой с видом на Кремль. Ну а поклонники в свою очередь обратили внимание на замысловатое платье, в котором Анна гуляла по Москве. «Это платье я купила 6 лет назад», — призналась Анна в ответ на массовые расспросы поклонников, чем лишь увеличила ажиотаж вокруг своего наряда. «Ничего себе, 6 лет в одной поре!» «Оно, наверное, любимое?» «Это платье вне времени и моды!» «Как же это здорово, когда и через 6 лет можно одеть купленное платье»

Стоит отметить, что гардероб оперной дивы всегда привлекал внимание необычными вещами, которые Анна успешно обыгрывает, составляя самые занимательные комплекты. Ее образы восхищают и восторгают, и почитателям вдвойне приятно узнать, что в шкафу знаменитости висят не только вещи из самых последних коллекций.