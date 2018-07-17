Ещё
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Оперная дива Анна Нетребко вновь посетила столицу и прогулялась по Красной площади в нежном белом платье, которое привлекло внимание своей нежностью и изыском. Каково же было удивление почитателей, когда они узнали, что наряд певицы — это не последняя коллекция известного дизайнера, и чудное платье было куплено целых 6 лет назад.
Когда речь заходит о знаменитостях, трудно поверить, что они не меняют свой гардероб каждый сезон. И хотя новые коллекции именитых дизайнеров, несомненно, привлекают внимание бомонда, который просто обязан быть на пике моды и выглядеть стильно, однако не все спешат распрощаться с покупками, сделанными год назад. Ну а знаменитая оперная певица Анна Нетребко и вовсе не видит ничего предосудительного в том, чтобы носить одну и ту же одежду весьма долгий срок.
instagram.com
Народная артистка России вновь навестила свою родину, приехав в столицу под конец мундиаля. И не устояла перед искушением прогуляться с семьей по такой родной и знакомой Красной площади, а также насладиться едой с видом на Кремль. Ну а поклонники в свою очередь обратили внимание на замысловатое платье, в котором Анна гуляла по Москве. «Это платье я купила 6 лет назад», — призналась Анна в ответ на массовые расспросы поклонников, чем лишь увеличила ажиотаж вокруг своего наряда. «Ничего себе, 6 лет в одной поре!» «Оно, наверное, любимое?» «Это платье вне времени и моды!» «Как же это здорово, когда и через 6 лет можно одеть купленное платье»
Стоит отметить, что гардероб оперной дивы всегда привлекал внимание необычными вещами, которые Анна успешно обыгрывает, составляя самые занимательные комплекты. Ее образы восхищают и восторгают, и почитателям вдвойне приятно узнать, что в шкафу знаменитости висят не только вещи из самых последних коллекций.
Eva.ru: последние новости
«Улыбка не изменилась»: Анна Курникова поделилась детским фото «Будто медовый месяц»: Пелагея продемонстрировала идиллию с мужем «Уже беременны?»: Анфиса Чехова заинтриговала намерением родить дочь в следующем году
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки22
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото77
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение