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Квитко надела полностью прозрачные брюки
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Кружевное безумие: Квитко надела полностью прозрачные брюки 

WDay.ru 4 часа назад
Ее формы в таких смотрятся очень забавно.
Несмотря на то, что Анастасию с приходом известности сразу же прозвали русской Кардашьян, она упорно отрицает свое сходство с голливудской звездой реалити. Более того, самонадеянно заявляет, что формы у нее гораздо аппетитнее, и вскоре она обгонит Ким по популярности.
Что ж, может, когда-то это и случится, но пока Настя лишь копирует мировую знаменитость. Например, в начале лета она словно бы устроила с Кардашьян настоящую битву купальников (подробности читайте здесь). А сейчас решила примерить на себя прозрачные брючки, тоже вдохновившись примером зарубежной коллеги.
Но тело Квитко в таких смотрится не лучшим образом: слишком уж объемны ее бедра и ягодицы. К тому же, из-за прямого покроя этого дизайнерского шедевра голени и щиколотки Насти тоже кажутся очень толстыми. Да и складка на спине девушку не украшает. Ким в своих провокационных леггинсах от Fendi смотрелась куда более сексуально.
wday.ru
То самое фото Ким Кардашьян
Впрочем, о том, что со вкусом у российской модели есть проблемы, ее подписчики знают не понаслышке. Ее экстремальные наряды зачастую вызывают лишь одно желание — прикрыть девушку чем-нибудь.
23-летняя звезда появляется либо в ну очень уж откровенных купальниках, либо в платьях и шортах, длина которых едва прикрывает самую выдающуюся часть тела it-girl. (Кстати, даже в любимые джинсовые микрошорты попа Квитко уже не влезает). И скажем честно, красотке из Калининграда такие аутфиты не очень подходят.
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