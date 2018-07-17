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Рита Дакота рассказала о предательстве подруги
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Рита Дакота рассказала о предательстве подруги 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Рита отправила приятельнице ссылку на новый социальный клип "Нежность", в котором рассказывается об отношениях матерей и детей. Подруга Дакоты не стала давать свою оценку работе, но сразу же заметила, что выступает категорически против съемок детей в клипах. Девушка была уверена, что недоброжелатели могут сглазить малышей.
Рита объяснила, что уважает любую позицию, но считает, что никто не может критиковать ее взрослое, взвешенное решение снимать ребенка. Кроме того, подруга заявила, что Рита так долго и трудно восстанавливается после родов, потому что раздражает многих своими счастливыми фото в Инстаграме.
Певица спросила читателей, почему женщины забыли о солидарности и стремятся задеть своих подруг как можно больнее. Рита уверена, что мамы должны поддерживать друг друга, принимать разные точки зрения и следовать своим путем. Осуждать других женщин Дакота считает неприемлемым и просит всех девушек и женщин пересмотреть свои взгляды на эту тему.
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