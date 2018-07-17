Ещё
51-летняя Стриж стала мамой
Далее:
Читайте также:
Ещё

51-летняя Стриж стала мамой 

Рамблер 1 час назад
Фото: @strizh_official
51-летняя радиоведущая Ксения Стриж усыновила мальчика 15-и лет из Челябинска.
Ксения познакомилась с Никитой в одном из детдомов Челябинска ещё прошлым летом. Но для усыновления ей нужно было собрать все документы и пройти школу приемных родителей.
Никита в свою очередь рассказал ей, что в 11 лет его родителей лишили родительских прав и он попал в приют. Ребенок хочет поступать в цирковое училище. Ксения поддерживает его в этом.
"Никита у меня уже гостил в зимние каникулы. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил и я верю, что он поступит. "
— заявляет Ксения в программе "Ой, мамочки!".
Однако Ксения не акцентирует внимание на том, стала она приемным родителем ребенка или опекуном. Также у Ксении есть муж Андрей, который на 17 лет младше ее самой. Это четвертый брак радиоведущей.
Сейчас семья Ксении счастлива и делится своими фото в Instagram.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки22
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото77
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение