51-летняя Стриж стала мамой

51-летняя радиоведущая Ксения Стриж усыновила мальчика 15-и лет из Челябинска.

Ксения познакомилась с Никитой в одном из детдомов Челябинска ещё прошлым летом. Но для усыновления ей нужно было собрать все документы и пройти школу приемных родителей.

Никита в свою очередь рассказал ей, что в 11 лет его родителей лишили родительских прав и он попал в приют. Ребенок хочет поступать в цирковое училище. Ксения поддерживает его в этом.

"Никита у меня уже гостил в зимние каникулы. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил и я верю, что он поступит. "

— заявляет Ксения в программе "Ой, мамочки!".

Поехали отмечать #деньсемьилюбвииверности на Никольскую! Гоу с нами! #инстастриж Публикация от Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) 8 Июл 2018 в 7:58 PDT Однако Ксения не акцентирует внимание на том, стала она приемным родителем ребенка или опекуном. Также у Ксении есть муж Андрей, который на 17 лет младше ее самой. Это четвертый брак радиоведущей.

Сейчас семья Ксении счастлива и делится своими фото в Instagram.