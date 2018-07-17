Знаменитости, так и не получившие образование

С детства нам всем внушают, что карьеру нельзя построить, не получив образования. Между тем, многие знаменитые люди так и не окончили колледжи или университеты.

1. Эллен Дедженерес . Эллен мечтала стать ветеринаром, начала учиться в университете, но бросила учёбу. Поработав в десятке мест, девушка стала выступать на сцене как комик. С этого момента Эллен превратилась в восходящую звезду телевидения. Сегодня Дедженерес — одна из популярнейших телеведущих в США, а в 2014 году ей доверили провести церемонию вручения «Оскара».

2. Билл Гейтс . Билл в 13 лет перешёл в школу с усиленным образованием, а после поступил в Гарвард , но бросил учёбу. Сейчас сложно найти человека, который не знал бы Билла Гейтса, основателя компании Microsoft , предпринимателя, миллиардера и филантропа.

3. Марк Цукерберг . Парень бросил Гарвард ради создания социальной сети. В наши дни Facebook — самая известная соцсеть в мире, которая приносит Марку миллиарды ежегодно.