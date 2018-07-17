Скрытые таланты знаменитостей

Публика следит за звёздами постоянно, поэтому кажется, что они ничего не могут скрыть. Однако некоторые знаменитости обладают удивительными талантами, некоторые их трюки повторить без длительных тренировок очень сложно.

1. Певец Джастин Бибер , восхищающий девочек-подростков по всему миру, может собрать кубик Рубика за пару десятков секунд. Его личный рекорд — 15 секунд.

2. Фотомодель Кара Делевинь — девушка разносторонняя. Она не только участвует в модных показах, но и снимается в кино, записывает музыкальные альбомы, а недавно продемонстрировала исполнение битбокса. У неё отлично получилось.

3. Актёр Марк Руффало , сыгравший громилу Халка, тоже способен на кое-что выдающееся. На телепрограмме он показал, как умеет ездить на одноколёсном велосипеде. Совершить даже короткую поездку на этом средстве нельзя без многолетней подготовки.

4. Актёр Том Холланд , исполнитель главной роли в последней экранизации приключений Человека-паука, — акробат. Большинство трюков в фильме 22-летний Том выполнил сам.