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Звезды, своими руками сломавшие карьеры
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Звезды, своими руками сломавшие карьеры 

Рамблер 46 минут назад
Быть звездой — это прекрасно, если не считать того, что каждый шаг должен быть тщательно выверен. Глупый поступок, неосторожная фраза, фотография, сделанная папарацци в неподходящий момент — и вот уже карьера летит в пропасть. Именно это и произошло с некоторыми селебрити.
1. Харви Вайнштейн. Ещё недавно всемогущий продюсер, один из влиятельнейших голливудских воротил сегодня превратился в ничтожество и изгоя. Осень 2017 года его обвинили в изнасилованиях. Десятки актрис выступили с заявлениями, что Харви принуждал их к интиму, и теперь Вайнштейн вряд ли поднимется на прежнюю высоту.
2. Кевин Спейси. Британский актёр, обладатель «Оскара», талантливый кино— и театральный артист, оказался в похожей ситуации. Его обвинили в попытках изнасилования коллеги-мужчины. Спейси заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации, но это не облегчило ситуацию. Подавляющее большинство студий отказываются сейчас с ним сотрудничать.
3. Мел Гибсон. Любимец Голливуда, участие которого в ленте гарантировало успех в прокате, сегодня вызывает больше ненависти, чем восторга. Его неоднократно обвиняли в различных правонарушениях, пьянстве, антисемитизме и бытовом насилии. Ярый католик Гибсон позволяет себе резкие высказывания относительно других религий, что вызывает у продюсеров неприязнь и отторжение.
Женский форум
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