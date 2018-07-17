Звезды, своими руками сломавшие карьеры

Быть звездой — это прекрасно, если не считать того, что каждый шаг должен быть тщательно выверен. Глупый поступок, неосторожная фраза, фотография, сделанная папарацци в неподходящий момент — и вот уже карьера летит в пропасть. Именно это и произошло с некоторыми селебрити.

1. Харви Вайнштейн . Ещё недавно всемогущий продюсер, один из влиятельнейших голливудских воротил сегодня превратился в ничтожество и изгоя. Осень 2017 года его обвинили в изнасилованиях. Десятки актрис выступили с заявлениями, что Харви принуждал их к интиму, и теперь Вайнштейн вряд ли поднимется на прежнюю высоту.

2. Кевин Спейси . Британский актёр, обладатель «Оскара», талантливый кино— и театральный артист, оказался в похожей ситуации. Его обвинили в попытках изнасилования коллеги-мужчины. Спейси заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации, но это не облегчило ситуацию. Подавляющее большинство студий отказываются сейчас с ним сотрудничать.