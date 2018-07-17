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Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
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Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне 

Рамблер 4 часа назад
Виктория Дайнеко опубликовала новое фото в своем Instagram. На снимке она лежит в ванной полностью обнаженная.

Relax.

Публикация от  Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

31-летняя Виктория не боится откровенных фотографий и советует своим поклонникам расслабиться. Такое фото, конечно, не осталось незамеченным и было прокомментировано пользователями:
"Каждое фото, достойно восхищения Вашей красоты 🌹🌹🌹"
" Виктория! Нет слов 💥 "
" Take it easy"
"Не хватает бокала вина"
— пишут подписчики Виктории.
Певица часто подвергается критике со стороны своих подписчиков. К примеру, ее костюм для вечеринки партийной зоны МУЗ-ТВ никто не оценил. Напротив, этот наряд вызвал шквал негатива и критики в сторону девушки.
Отметим, что комментарии под этим постом были заботливо выключены. Лишь одинокая подпись от самой Виктории напоминает, что нужно оставаться собой.
А вот на фото в ванной на Дайнеко нет никакой одежды. Так что критиковать гардероб пользователям Instagram на этот раз не пришлось.
Женский форум7
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