В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской

Новое фото Саши Плющенко вызвало у пользователей соцсетей волну жалости.
Продюсер Яна Рудковская показала в личном блоге новое фото своего маленького сына. Звезда анонсировала участие малыша в новой телепередаче «Видели видео?!» на Первом канале, однако в ответ от пользователей она получила вовсе не восхищение талантами своего ребенка, а выражение жалости к мальчику.
Дело в том, что на размещенном снимке кроха выглядит уставшим и грустным, что не преминула отметить аудитория. «Ну почему глазки грустные? Яна, бейте тревогу», «Жаль, но сынуля Яны всегда печален», «Ребенок уже устал поди от всего, вразумите мать кто-нибудь… То Саша миллионы зарабатывает сам в таком возрасте, нашла, чем гордиться! ДАЙ РЕБЕНКУ ДЕТСТВО», «Детства нет вообще, коньки, подиум, фото, передачи…», «Сашулька, чего ты такой грустный?» — комментируют подписчики Яны Рудковской.
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Напомним, продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко, официально оформили брак в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр.
Также звездная мама растит сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У спортсмена от предыдущих отношений есть сын Егор (2006).