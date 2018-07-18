В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской

В Сети снова переживают за маленького сына Плющенко и Рудковской

Новое фото Саши Плющенко вызвало у пользователей соцсетей волну жалости.

Продюсер Яна Рудковская показала в личном блоге новое фото своего маленького сына. Звезда анонсировала участие малыша в новой телепередаче «Видели видео?!» на Первом канале, однако в ответ от пользователей она получила вовсе не восхищение талантами своего ребенка, а выражение жалости к мальчику.

Дело в том, что на размещенном снимке кроха выглядит уставшим и грустным, что не преминула отметить аудитория. «Ну почему глазки грустные? Яна, бейте тревогу», «Жаль, но сынуля Яны всегда печален», «Ребенок уже устал поди от всего, вразумите мать кто-нибудь… То Саша миллионы зарабатывает сам в таком возрасте, нашла, чем гордиться! ДАЙ РЕБЕНКУ ДЕТСТВО», «Детства нет вообще, коньки, подиум, фото, передачи…», «Сашулька, чего ты такой грустный?» — комментируют подписчики Яны Рудковской.

rudkovskayaofficial

Напомним, продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко , официально оформили брак в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр.