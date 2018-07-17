Неожиданно: Рианна перекрасилась в блондинку и ей идет

Певица любит экспериментировать со своей внешностью, особенно красить волосы в разные оттенки.

Многие знаменитости весьма консервативны в выборе прически и цвета волос и никогда в жизни их не меняли. Вспомним ту же Дженнифер Энистон , которая уже лет 20 красит локоны в один и тот же оттенок. Однако есть селебрити, которые готовы менять цвет и длину шевелюру постоянно. Один из ярких примеров — певица Рианна, которая на днях опубликовала снимок в Instagram, где она блондинка.

@badgalriri

Светлый оттенок волос певице очень идет, ведь он отлично сочетается с темной кожей. По всей видимости, Рианне пришлось провести в кресле колориста около четырех часов, чтобы осветлить локоны до такого состояния.

На самом деле это не первый раз, когда певица стала блондинкой. Такое преображение уже было в прошлом году, тогда она перекрасилась ради съемки для обложки американской версии журнала Harper’s Bazaar, более платиновый оттенок у нее был шесть лет назад. А окрашивание шатуш (переход от темных корней к светлым кончикам) она делает постоянно.

Но в основном Рианна предпочитает более темные оттенки: шоколадный, черный, синий. Но когда у нее игривое настроение может покраситься рыжий и даже красный.