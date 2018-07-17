78-летняя Светличная раскрыла свои секреты

78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры

Знаменитой актрисе Светлане Светличной, несмотря на почтенный возраст, удается сохранять привлекательность и шарм. Она рассказала о том, в чем тайна ее стройности и красоты.

Кажется, что годы не властны над Светланой Афанасьевной. О ее неподражаемом стиле и тонком вкусе известно давно. На любом светском мероприятии артистка в центре внимания.

Публикация от 🌟🌟Звездная Жизнь🌟🌟 (@star_lifetv) 15 Май 2018 в 10:19 PDT По словам Светличной, специально за потребляемыми калориями она не следит. Но если вдруг какой-то наряд надевается туго, звезда кино тут же приступает к устранению проблемы. Она призналась, что недавно избавилась от двух накопленных за зиму килограммов.

Секрет сохранения фигуры от Светланы Светличной прост. "Я мало ем, не ужинаю после шести вечера", — приводит слова актрисы WomanHit.ru. И силы воли ей для этого не занимать.

"Если даже увижу платье на размер меньше моего, которое мне понравилось, и у меня при этом есть деньги… Я для этого платья сброшу килограммы и обязательно выйду в нем куда-нибудь, чтобы радоваться жизни", — рассказала знаменитость.

Публикация от Ermakova Nadezhda (@resternormal) 16 Авг 2017 в 10:14 PDT Сохранять красоту звезде экрана помогает не только правильное питание. Очень важна для нее и внутренняя гармония. "Я позитивная, добрая, счастливая и отзывчивая", — отметила Светличная.