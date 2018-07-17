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Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
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Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: @chistyakova_ionova
Певица поделилась провокационным фотоснимком.
32-летняя Наталья Ионова любит баловать подписчиков откровенными снимками. Стоит отметить, что певице есть, чем похвастаться! Стройные длинные ноги, упругие бедра, аппетитный бюст — провокационные фотосессии во всей красе демонстрируют все достоинства блондинки. Несколько часов назад Глюк’оZа опубликовала жаркий снимок в серебристом купальнике необычного кроя.
@chistyakova_ionova
Как обычно, мнения пользователей разделились: «Я думаю, дети должны видеть свою мать такой красивой. И я уверена, что Наташины дети гордятся ей», «Какой вульгарный купальник. Как будто вовсе без него. Фигура конечно без вопросов идеальная, но это уже перебор», «Очень красиво🙌. Но мне кажется такое фото лучше для мужа. Для публики и послабее пойдёт», «Это уже слишком… А ещё и мать двоих детей…», «Лёгким движением руки трусы превращаются, превращаются, превращаются в элегантный купальник», «Даже будучи женщиной, увидев Вас в таком костюмчике — отвернулась бы. Так только с мужем и не для фото точно», «Очень красиво, но как-то перебор для "на показ"», «Очень красивая фигурка, точёная и ухоженная!», «Такая фигура затмевает все недостатки купальника».
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