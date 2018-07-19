Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах

Альба ужаснула необъятными бедрами в нелепых штанах

Невозможно понять: это брюки такие огромные или просто Джессика давно забросила спортзал.

Этот гардеробный выбор станет жирным пятном на репутации Джессики Альбы, которая до сих пор считалась иконой стиля. На прогулку с малышом звезда вышла в пижамном полосатом комплекте, состоящем из длинной туники и широких штанов. При этом слово «широкие» в данном случае было бы уместнее заменить на эпитет «огромные»: именно так выглядели брюки на Джессике. Остается только гадать: это вещь оказалась не слишком комплементарна фигуре актрисы или сама икона стиля в последнее время угрожающе прибавила в размере.

Джессика Альба на прогулке с сыном

Где заканчиваются бедра и начинаются штаны?

Судя по последним выходам Альбы, констатировать, к сожалению, можно оба этих факта. После рождения третьего ребенка она сдала и с точки зрения моды, и в плане фитнеса. Все чаще на Джессике, которая всегда отличалась тонким вкусом и элегантностью, можно увидеть балахонистые и не слишком тщательно подобранные вещи. Возможно, этот факт является следствием того, что после родов звезде пока не удалось прийти в свою идеальную форму. Составить о ней впечатление трудно, так как на светских мероприятиях Альба почти не появляется, а редкие кадры папарацци всегда застают красавицу в таких ракурсах и образах, что ясности не прибавляется. К примеру, 5 июля Джессику засняли в аэропорту, куда она явилась облаченная в плюшевый костюм, который кого угодно сделает толще на два размера. Однако уже сам факт того, что икона стиля позволила себе такой гардеробный выбор, говорит не в ее пользу.