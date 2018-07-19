Ещё
Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альба ужаснула необъятными бедрами в нелепых штанах 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Невозможно понять: это брюки такие огромные или просто Джессика давно забросила спортзал.
Этот гардеробный выбор станет жирным пятном на репутации Джессики Альбы, которая до сих пор считалась иконой стиля. На прогулку с малышом звезда вышла в пижамном полосатом комплекте, состоящем из длинной туники и широких штанов. При этом слово «широкие» в данном случае было бы уместнее заменить на эпитет «огромные»: именно так выглядели брюки на Джессике. Остается только гадать: это вещь оказалась не слишком комплементарна фигуре актрисы или сама икона стиля в последнее время угрожающе прибавила в размере.
Джессика Альба на прогулке с сыном
Где заканчиваются бедра и начинаются штаны?
Судя по последним выходам Альбы, констатировать, к сожалению, можно оба этих факта. После рождения третьего ребенка она сдала и с точки зрения моды, и в плане фитнеса. Все чаще на Джессике, которая всегда отличалась тонким вкусом и элегантностью, можно увидеть балахонистые и не слишком тщательно подобранные вещи. Возможно, этот факт является следствием того, что после родов звезде пока не удалось прийти в свою идеальную форму. Составить о ней впечатление трудно, так как на светских мероприятиях Альба почти не появляется, а редкие кадры папарацци всегда застают красавицу в таких ракурсах и образах, что ясности не прибавляется. К примеру, 5 июля Джессику засняли в аэропорту, куда она явилась облаченная в плюшевый костюм, который кого угодно сделает толще на два размера. Однако уже сам факт того, что икона стиля позволила себе такой гардеробный выбор, говорит не в ее пользу.
WDay.ru: последние новости
Кружевное безумие: Квитко надела полностью прозрачные брюки Звезда «Девяти с половиной недель» резко состарилась Семенович на фото поклонники сравнили с бодибилдером
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже2
Как живут вдовы знаменитостей
«Почему я не могу жить как все люди»
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории3
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт24
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение