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«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы
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«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы 

Лиза 2 часа назад
Фото: @satikazanova
Сати Казанова проводит лето на Бали. Певица не просто отдыхает там, а впервые преподает йогу. Сати делится с фолловерами снимками, на которых она демонстрирует ключевые асаны. Казанова пишет, что по-настоящему счастлива оказаться на острове среди единомышленников, где они вместе практикуют не только йогу, но и расслабляющие медитативные техники. Муж певицы Стефано Тиоццо — профессиональный фотограф — навещает ее на Бали и делает роскошные фотосессии.
@satikazanova
Правда, один из последний кадров, запечатлевший Сати на фоне водопада, вызвал у пользователей неоднозначную реакцию. Певица написала следующее:
Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природы вечна.
Поклонники же отметили в комментариях, что Казанова выглядит чересчур изможденной, призвав ее срочно перестать худеть: «Неудачное фото, к сожалению, земляной цвет лица и не очень удачные ракурсы, вам нужно перестать худеть!», «Ну стоит начать уже и есть, а то так и заболеть можно», «Выглядите старше лет на 40, косметика вас молодит. Постарели после свадьбы, увы!».
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