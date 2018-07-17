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Лобода рассказала, когда родит третьего ребенка
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Лобода рассказала, когда родит третьего ребенка 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: instagram
Артистка мечтает о сыне.
Вечером 16 июля в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся трибьют-концерт в честь дня рождения Григория Лепса.. В числе знаменитостей, приглашенных на праздник мэтра отечественной эстрады, была Светлана Лобода, чуть более месяца назад во второй раз ставшая мамой. В прошедшей за кулисами «Олимпийского» беседе с журналистами Светлана рассказала о младшей дочери и о своих дальнейших планах. Так, Тильда легко перенесла трансатлантический перелет — напомним, девочка родилась в Лос-Анджелесе. Знаменитая мама успевает не только заниматься малышкой, но и успешно выступать. Как признавалась Светлана ранее, она старается выстраивать свой график так, чтобы каждые два дня быть вместе с малюткой. А современные способы сохранения и передачи грудного молока позволяют певице совмещать работу и материнство.
Кстати, уже сейчас Лобода говорит о третьем ребенке. «Через пять лет ждите мальчика! Очень хочу родить сына» — цитирует артистку портал «7 дней».
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