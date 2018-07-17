Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову

Алена решилась пройтись по Тарасову после того, как узнала, что спортсмен заложил два автомобиля, один из которых когда-то принадлежал его экс-супруге. Звезда призналась, что терпеть не может мужчин, которые после расставания требуют вернуть все подарки обратно.

По мнению светской львицы от таких женихов нужно держаться подальше, ведь в один прекрасный день можно остаться на бобах. В исключение Водонаева записала лишь Бузову, которая после развода с футболистом не только смогла остаться при своем, но и заметно разбогатеть. "Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему", — пришла к выводу Водонаева.

Звезда "Дома-2" добавила, что есть женщины, для которых подарки и цветы не имеют значения. И они не требуют от любимых постоянных материальных вложений. Однако любой девушке будет приятно, если любимый вдруг устроит ей сюрприз. "Недавно я смотрела интервью вдовы режиссера Алексея Балабанова Юрию Дудю. Она рассказала, что никогда не получала от него подарков, кроме зубной щетки и красок для живописи, но объяснила, что их чувства были выше материального", — привела пример Алена.

Водонаева уверена, что у Дмитрия Тарасова в любом случае будет все хорошо. Новости о финансовом крахе пока еще нестабильного в материальном плане футболиста она считает надуманными. "Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, — это "ссылка" в клуб рангом пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры и закладывать имущество", — цитирует едкий комментарий светской львицы 7Дней.ru.

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