Ещё
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова. Светская львица отметила, что экс-супруга спортсмена Ольга Бузова знатно утерла ему нос.
Алена решилась пройтись по Тарасову после того, как узнала, что спортсмен заложил два автомобиля, один из которых когда-то принадлежал его экс-супруге. Звезда призналась, что терпеть не может мужчин, которые после расставания требуют вернуть все подарки обратно.
По мнению светской львицы от таких женихов нужно держаться подальше, ведь в один прекрасный день можно остаться на бобах. В исключение Водонаева записала лишь Бузову, которая после развода с футболистом не только смогла остаться при своем, но и заметно разбогатеть. "Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему", — пришла к выводу Водонаева.
Звезда "Дома-2" добавила, что есть женщины, для которых подарки и цветы не имеют значения. И они не требуют от любимых постоянных материальных вложений. Однако любой девушке будет приятно, если любимый вдруг устроит ей сюрприз. "Недавно я смотрела интервью вдовы режиссера Алексея Балабанова Юрию Дудю. Она рассказала, что никогда не получала от него подарков, кроме зубной щетки и красок для живописи, но объяснила, что их чувства были выше материального", — привела пример Алена.
Водонаева уверена, что у Дмитрия Тарасова в любом случае будет все хорошо. Новости о финансовом крахе пока еще нестабильного в материальном плане футболиста она считает надуманными. "Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, — это "ссылка" в клуб рангом пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры и закладывать имущество", — цитирует едкий комментарий светской львицы 7Дней.ru.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс. Дзене!"
Дни.ру: последние новости
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой 78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры "В нашей жизни было много разного": Анжелика Варум обратилась к мужу
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча16
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье10
Квитко надела полностью прозрачные брюки40
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение