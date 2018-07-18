Бейонсе подогрела слухи о беременности на концерте в Париже

Большой концертный тур Бейонсе и Джей-Зи обрастает слухами о грядущем расширении семьи артистов. На днях певица дала концерт в Париже, где вышла на сцену в обтягивающем боди, и многие фатаны, находившиеся у сцены, заметили, что живот звезды округлился.

Когда же Бейонсе сообщит нам, что беременна…

Бейонсе снова беременна?!?!?!

Бейонсе действительно беременна!

— вот лишь некоторые комментарии из Twitter, где поклонники певицы опубликовали фотографии и видеозаписи с концерта в столице Франции.

kareliyanews.ru

Бейонсе и ее муж не комментируют догадки прессы и фанатов, а продолжают выступать. Супруги завершили европейскую часть тура, и теперь их ждут американские города.

Если слухи о беременности знаменитости подтвердятся, то ребенок станет для пары четвертым: Бейонсе и Джей-Зи воспитывают шестилетнюю дочь Блу Айви и годовалых близнецов Руми и Сэра.