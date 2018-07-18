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Бейонсе подогрела слухи о беременности на концерте
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Бейонсе подогрела слухи о беременности на концерте в Париже 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Большой концертный тур Бейонсе и Джей-Зи обрастает слухами о грядущем расширении семьи артистов. На днях певица дала концерт в Париже, где вышла на сцену в обтягивающем боди, и многие фатаны, находившиеся у сцены, заметили, что живот звезды округлился.
Когда же Бейонсе сообщит нам, что беременна…
Бейонсе снова беременна?!?!?!
Бейонсе действительно беременна!
— вот лишь некоторые комментарии из Twitter, где поклонники певицы опубликовали фотографии и видеозаписи с концерта в столице Франции.
kareliyanews.ru
Бейонсе и ее муж не комментируют догадки прессы и фанатов, а продолжают выступать. Супруги завершили европейскую часть тура, и теперь их ждут американские города.
Если слухи о беременности знаменитости подтвердятся, то ребенок станет для пары четвертым: Бейонсе и Джей-Зи воспитывают шестилетнюю дочь Блу Айви и годовалых близнецов Руми и Сэра.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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