Ушел и не вернулся: 7 звезд, бросивших жен и детей

Ушел и не обещал вернуться: 7 звездных пап, которые развелись после долгого брака

Семейная жизнь этих знаменитостей казалась безоблачной. Но судьбе было угодно распорядиться иначе.

Семейные отношения звезд нередко служат примером для подражания, поэтому от них всегда ждут чуда, сказки наяву. Однако, как показывает практика, знаменитости — такие же люди, как мы, и ничто человеческое им не чуждо.

В честь дня рождения Леонида Бараца (18 июля одному из основателей театра «Квартет И», папе двух дочерей исполнится 47 лет) «Летидор» вспоминает звездных отцов, которые в свое время приняли непростое решение оставить семью. И сделали они это спустя много-много лет со дня свадьбы.

Леонид Барац и Анна Касаткина

Они познакомились еще в студенческие годы, когда проходили прослушивание в одну группу. Анна не замечала восхищенного взгляда Леонида, хотя тот сразу выделил девушку из массы хорошеньких абитуриенток. Его не смутила и разница в возрасте (Анна старше на три года — прим. ред).

Несмотря на маленькую стипендию, Барац ухаживал за возлюбленной с джентльменским размахом: находил средства на приятные подарки, будь то сережки или дефицитная косметика.

На третьем курсе они сыграли в Одессе шумную свадьбу, а по возвращении в Москву сняли свою первую квартиру. Семейная жизнь, казавшаяся образцом для подражания, продлилась долго, около 24 лет. В браке у актеров родились две дочери — Лиза и Ева.

В интервью журналу «СтарХит» , актер признался, что решение о разводе было для него тяжелым, но необходимым:

Я считаю, что то, что произошло со мной, — большое несчастье, это тяжело было преодолеть, и до сих пор для меня это болезненно. Я не знаю, когда-нибудь это перестанет болеть или будет болеть всю жизнь, но нам нужно было развестись… Однако развод часто еще и большое счастье, потому что люди поняли, что они чужие и у них нет общих интересов, любви, и вообще ничего нет.

Беседуя с журналистом «7 Дней» , Леонид рассказал о том, в каких отношения он находится с бывшей женой и детьми после развода:

Мы с Анной остались близкими людьми, ведь у нас общие любимые дочери, которые тоже нелегко пережили перемены в семье. Разумеется, для них ничего не изменилось в материальном плане и моем эмоциональном участии в их жизни.

Сегодня главное место в жизни Бараца занимает другая Анна — психолог из Одессы Анна Моисеева , чьи фотографии с завидной регулярностью появляются в «Инстаграме» актера. Анна Касаткина продолжает играть в спектаклях театра «Квартета И».

Владимир Кристовский и Валерия Кристовская

Брак Кристовских многим казался идеальным. Лидер группы Uma2rmaH прослыл любящим отцом и примерным семьянином, регулярно появляясь вместе с женой Валерией и четырьмя красавицами-дочерями на журнальных разворотах. Однако когда к Владимиру пришла известность, он начал отдаляться от супруги. Валерии приходилось заниматься домом и детьми, пока время ее знаменитого супруга занимала карьера на музыкальном поприще.

В интервью «Каравану историй» Владимир объяснил, что его чувства к бывшей жене угасали постепенно:

Любовь ушла. Да, конечно, не в один день, это вообще такой процесс из разряда «понемножечку»… Как песок по песчинке вымывается, редеет, исчезает — и в один прекрасный момент ты видишь абсолютно гладкую поверхность непреодолимой стены.

Их пара распалась после 17 лет брака, но в воспитании дочерей музыкант по-прежнему принимает активное участие.

В 2016 году в семье Владимира Кристовского и его молодой супруги Ольги Пилевской произошло пополнение. У музыканта родился долгожданный наследник, которого назвали Федором.

Константин Меладзе и Яна Меладзе

Когда 30-летний Константин Меладзе впервые встретил красавицу Яну, девушке из Николаева было всего 18 лет. Чувства между ними вспыхнули быстро, и, как вспоминала сама Яна в интервью « Комсомольской правде », уже на втором или третьем свидании Меладзе сделал ей предложение. Яна подарила своему именитому супругу дочерей Алису и Лию и сына Валерьяна.

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Общественность была шокирована слухами, что в такой крепкой семье назревали конфликты. Шутка ли, 19 лет в браке, трое детей?! Увы, но ничто не вечно.

Яна не могла смириться с тем, что муж нашел другую женщину. В 2014 супруги решили разойтись.

Беседуя с корреспондентом «Комсомольской правды», Яна Меладзе отметила, что развод в конечном итоге переменил ее жизнь к лучшему:

Помните, как Левий, отпуская Мастера, говорит: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Вначале у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в сознание. После развода я стала сильнее.

Сам продюсер разрыв отношений с первой женой не комментирует. Сейчас он состоит в браке с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой

Валерий Меладзе и Ирина Меладзе

Поклонницы творчества Валерия Меладзе мечтали о том, чтобы их собственная семейная жизнь была такой же прекрасной, как у любимого исполнителя. Одна только Ирина Меладзе знала, каким тяжким иногда бывает бремя семейных отношений… В программе «Новые русские сенсации» на НТВ женщина призналась, что о наличии другой женщины в жизни мужа узнала от него же самого.

Окончательная точка между супругами была поставлена только в 2014 году. В браке Валерий и Ирина Меладзе прожили более 20 лет. Символом их союза стали три дочери, с которыми певец поддерживает теплые отношения.

Комментируя свой развод журналу «7 дней», Валерий Меладзе подчеркивал, что период расставания был для всех затяжным и непростым:

Ирине было безумно тяжело, и Альбине тоже. Это на самом деле так! Казалось бы, одна потеряла, другая вроде приобрела… Но тяжело пришлось обеим. Ведь у нормального человека не бывает так, чтобы в одном месте было плохо, а в другом вот прямо так чтобы жить да радоваться. Какой надо быть сволочью, чтобы кайфовать и ликовать, что у тебя все отлично, в такой ситуации? Так что эти семь лет были испытанием и для той семьи, и для этой.

Напомним, что с 2014 года Валерий Меладзе женат на Альбине Джанабаевой, бывшей участнице группы «ВИА Гра». Певица подарила Меладзе двух сыновей — Константина и Луку.

Александр Половцев и Юлия Соболевская

Александр и Юлия — еще одна звездная пара, прошедшая вместе через множество испытаний. Его имя в девяностых было на слуху у миллионов — кто не знал майора Соловца из «Улиц разбитых фонарей»? А Юлия, родив первенца, занималась продюсированием сериала о приключениях бравых питерских «ментов».

В известной рекламе сока Александр и Юлия предстали перед зрителями удивительно гармоничной парой. И в то, что они могут расстаться, верилось с трудом. Но после 29 лет семейной жизни их брак дал трещину. Александр мечтал о домашнем уюте, а насыщенная работа Юлии не позволяла уделять быту семьи достаточно времени.

Журналу «Караван историй» известный актер признался, что расставание с супругой было необходимостью:

Конечно, я виноват перед ней, сделал больно. Но мы не ругались, не поливали друг друга грязью. Расстались в дружеских отношениях, уж не знаю, как далось ей это. Но Юля сильная женщина, мудрая. Поняла, что дальше — тупик, наши отношения не развивались и все равно развалились бы.

Сейчас Половцев женат на своей избраннице Эсане Муратовой, пара воспитывает детей-погодкок — Андрея и Яну.

В интервью «Антенне-Телесемь» Юлия Соболевская рассказала, что поддерживает хорошие отношения с актером и после развода:

Мы с Сашей все время общаемся. Если у меня что-то ломается дома, я звоню ему и говорю: «Саша, у меня не работает розетка». Он приезжает и чинит. И я считаю, что это правильно. Мы родные люди.

Сергей Селин и Лариса Селина

В нашем списке оказался еще один актер, прославившийся благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей» — Сергей Селин. С бывшей супругой Ларисой они познакомились в театральном училище. Причем инициатива пожениться исходила именно от нее — согласитесь, смелый поступок для женщины!

В программе «Судьба человека» Селин отметил, что одним из препятствий в их браке с Ларисой стала разница характеров:

Такое бывает. Разные мы были. Причина очень простая — карьера, меня она больше волновала. А твоя половина не хочет тебе в этом помогать. Вот здесь возникает проблема.

20-летний стаж совместной жизни не повлиял на решение Селина уйти от супруги. Однако актер позаботился о своих родных. Он оставил бывшей жене квартиру и обеспечил будущее взрослого сына Прохора.

Развод звезды вызвал бурное негодование в стане поклонников добродушного старшего лейтенанта Дукалиса, ведь его поступок никак не вязался с образом полюбившегося персонажа. Но рано или поздно зрителям пришлось понять, что актер и его герой — не одно и то же.

Сегодня Сергей Селин счастлив в браке с яркой брюнеткой Анной. Вместе они воспитывают двоих детей — Марию и Макара.

Борис Грачевский и Галина Грачевская

Галина, математик по образованию, прошла с Борисом Грачевским огонь и воду. В 1970 году она вышла замуж за полного надежд студента ВГИКа, подарила ему сына и дочь. Однако испытание медными трубами Грачевским далось нелегко.

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Многие поклонники полагали, что именно известность художественного руководителя «Ералаша» привела его к решению расстаться с «негламурной» супругой.

Подробности громкого развода Грачевского, который оставил жену после 35 лет совместной жизни, еще долго обсуждались представителями СМИ.

В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Грачевский признался ведущему Борису Корчевникову , что несмотря на развод, он тепло относится к Галине:

Я очень уважаю свою первую жену и испытываю к ней чувство благодарности за прожитые 35 лет жизни.

Во второй раз Борис Юрьевич женился на юной харьковчанке Анне Панасенко (новая супруга была младше режиссера на 35 лет). И хотя Анна подарила Грачевскому дочь Василису, их семейное счастье длилось недолго. Как знать, возможно, так сработал закон кармы?