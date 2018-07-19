Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела

Звезда «Девяти с половиной недель» резко состарилась

Неровный цвет лица, пигментные пятна, морщины на луб, обвисший подбородок — вот далеко не полный список возрастных несовершенств Ким, с которыми стоило бы побороться. Но, видимо, после нескольких явно неудачных вмешательств пластического хирурга актриса просто махнула на это рукой. Причем, не только на свое лицо, но и на тело. Ведь идеальную фигуру актриса старалась сохранить до последнего. Даже полгода назад Ким выглядела намного стройнее, чем сейчас.

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Не так давно папарацци застали Бейсингер, когда она возвращалась с тренировки по пилатесу. Казалось бы, именно занятия пилатесом должны отлично прорабатывать пресс. Вот только у Ким вместо последнего виднелся лишь немаленький животик.

Будем надеяться, что Ким все-таки возьмет себя в руки. Ведь еще в прошлом году ее можно было легко перепутать с дочерью — 22-хлетней Айрленд. А о том, как изменились к сегодняшнему дню другие звезды 80-х годов, можно прочитать здесь.