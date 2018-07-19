Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела

Секс-символу 80-х, несравненной Ким Бейсингер в декабре исполнится 65. В общем-то, сегодня это не возраст. Тем более, для звезд, у которых есть все возможности для того, чтобы сохранять молодость и красоту как можно дольше: личные тренеры, косметологи, диетологи… Стоит вспомнить только супермоделей Кристи Бринкли, Иман и Джейн Сеймур, актрис Рене Руссо и Линду Картер. Но Ким к этому легиону вечных красавиц, видимо, не относится. Папарацци подловили актрису на улицах Лос-Анджелеса, и стало ясно, как Бейсингер изменилась всего лишь за пару месяцев.
Неровный цвет лица, пигментные пятна, морщины на луб, обвисший подбородок — вот далеко не полный список возрастных несовершенств Ким, с которыми стоило бы побороться. Но, видимо, после нескольких явно неудачных вмешательств пластического хирурга актриса просто махнула на это рукой. Причем, не только на свое лицо, но и на тело. Ведь идеальную фигуру актриса старалась сохранить до последнего. Даже полгода назад Ким выглядела намного стройнее, чем сейчас.
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Не так давно папарацци застали Бейсингер, когда она возвращалась с тренировки по пилатесу. Казалось бы, именно занятия пилатесом должны отлично прорабатывать пресс. Вот только у Ким вместо последнего виднелся лишь немаленький животик.
Будем надеяться, что Ким все-таки возьмет себя в руки. Ведь еще в прошлом году ее можно было легко перепутать с дочерью — 22-хлетней Айрленд. А о том, как изменились к сегодняшнему дню другие звезды 80-х годов, можно прочитать здесь.