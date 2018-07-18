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Вера Брежнева высказалась о внешности Пугачевой
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Вера Брежнева высказалась о внешности Пугачевой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @alla_orfey
36-летняя Вера Брежнева не осталась в стороне и защитила 69-летнюю Пугачеву от нападок по поводу внешности. Брежнева поддержала Аллу Борисовну в том, что стареть — это естественно, а что естественно, то не безобразно.
Певица опубликовала в своем Instagram отрывок интервью Аллы Пугачевой у Олега Меньшикова.

Браво, любимая Алла Борисовна!👏👏👏 @alla_orfey Обожаю!❤ Мудрая, смелая, потрясающая! Шикарное интервью! И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем)) все вы 🤦🏼‍♀️каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее. Если вы не видели, полное интервью можно посмотреть перейдя по ссылке в stories ❤️ получите удовольствие! #аллапугачева #аллаборисовна #олегменьшиков #пугачева #меньшиков

Публикация от  Vera Brezhneva (@ververa)

Вера восхищается Аллой и называет ее мудрой, смелой и потрясающей. Также она солидарна с Пугачевой в том, что каждый из нас постареет. Кто-то раньше, а кто-то позже. Обеих певиц поддержали их поклонники и признали, что старость — это не порок, за который должно быть стыдно.
Алла Борисовна уже очень давно не давала интервью. О ней снято множество документальных фильмов, но личные встречи она назначает все реже и реже. Это ее первый большой диалог за 10 лет. Не удивительно, что это интервью взорвало блогосферу, и пользователи, включая Веру Брежневу, обратили на него внимание.
Посмотрев это видео, фанаты Пугачевой признались, что очень скучали по ее харизме и мудрости. Также поклонники высказали свое желание видеть интервью с Аллой Борисовной чаще, чем раз в 10 лет.
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