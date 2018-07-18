Вера Брежнева высказалась о внешности Пугачевой

36-летняя Вера Брежнева не осталась в стороне и защитила 69-летнюю Пугачеву от нападок по поводу внешности. Брежнева поддержала Аллу Борисовну в том, что стареть — это естественно, а что естественно, то не безобразно.

Вера восхищается Аллой и называет ее мудрой, смелой и потрясающей. Также она солидарна с Пугачевой в том, что каждый из нас постареет. Кто-то раньше, а кто-то позже. Обеих певиц поддержали их поклонники и признали, что старость — это не порок, за который должно быть стыдно.

Алла Борисовна уже очень давно не давала интервью. О ней снято множество документальных фильмов, но личные встречи она назначает все реже и реже. Это ее первый большой диалог за 10 лет. Не удивительно, что это интервью взорвало блогосферу, и пользователи, включая Веру Брежневу, обратили на него внимание.

Посмотрев это видео, фанаты Пугачевой признались, что очень скучали по ее харизме и мудрости. Также поклонники высказали свое желание видеть интервью с Аллой Борисовной чаще, чем раз в 10 лет.