Куда завела певцов первая «Фабрика звезд» 

Музыкальное шоу уникального формата, новинка в российском шоу-бизнесе «Фабрика звезд» стартовала осенью 2002 года. Тогда отчётные еженедельные концерты были событием для телеаудитории, а гастроли молодых вызывали небывалый ажиотаж в городах страны. Чем же занимаются участники шоу сейчас, 16 лет спустя?
1. Юлия Бужилова, 35 лет. Преподает вокал в Академии Игоря Матвиенко.
2. Михаил Гребенщиков, 42 года. Продолжает выступать и записывает альбомы, владеет продюсерской компанией.
3. Николай Бурлак, 44 года. Закончил ВГИК и стал режиссёром.
4. Екатерина Шемякина, 39 лет. Продолжала выступать на сцене, но после замужества в 2015 году и рождения ребёнка посвятила себя семье.
5. Анна Куликова, 36 лет. Не бросила карьеру певицы, выступала в клубах. Сейчас занимается семьёй.
6. Группа «Фабрика». В первом составе были Мария Алалыкина, Ирина Тонева, Сати Казанова и Александра Савельева. Алалыкина покинула группу после первых гастролей, вышла замуж и приняла ислам. Позднее брак распался, сейчас 35-летняя девушка ведёт блог и занимается переводами текстов для исламистов. Сати Казанова покинула группу в 2010 году и начала сольную карьеру. В октябре 2017 года 35-летняя Казанова вышла замуж. Александра Савельева всё ещё выступает в составе коллектива, с 2010 года 34-летняя Савельева замужем за актёром Кириллом Сафоновым. Ирина Тонева также по-прежнему солистка «Фабрики», попробовала себе в кино, в последнее время занимается и сольным проектом. 40-лентняя Тонева замужем за танцором из Украины.
7. Группа «Корни». После «Фабрики звёзд» в группу вошли Александр Асташёнок, Александр Бердников, Павел Артемьев, Алексей Кабанов. Александр Асташёнок покинул коллектив в 2010 году, закончил актёрский факультет ГИТИСа и занялся театральной карьерой. Сейчас 36-летний Асташёнок женат, записывает песни и снимается в кино. Павел Артемьев тоже ушёл в 2010 году, занявшись сольным проектом. Он и сегодня выступает как певец, а также играет в спектаклях. Артемьеву 35 лет. Александр Бердников и по сей день участник группы «Корни». У 37-летнего Бердникова имеется бургерная в столице. С 2008 года Бердников женат, в браке 4 детей. Алексей Кабанов по-прежнему поёт в коллективе. 35-летний Кабанов женат и воспитывает дочь.