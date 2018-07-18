Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»

Музыкальное шоу уникального формата, новинка в российском шоу-бизнесе «Фабрика звезд» стартовала осенью 2002 года. Тогда отчётные еженедельные концерты были событием для телеаудитории, а гастроли молодых вызывали небывалый ажиотаж в городах страны. Чем же занимаются участники шоу сейчас, 16 лет спустя?

1. Юлия Бужилова, 35 лет. Преподает вокал в Академии Игоря Матвиенко

2. Михаил Гребенщиков , 42 года. Продолжает выступать и записывает альбомы, владеет продюсерской компанией.

3. Николай Бурлак , 44 года. Закончил ВГИК и стал режиссёром.

4. Екатерина Шемякина, 39 лет. Продолжала выступать на сцене, но после замужества в 2015 году и рождения ребёнка посвятила себя семье.

5. Анна Куликова , 36 лет. Не бросила карьеру певицы, выступала в клубах. Сейчас занимается семьёй.

Сати Казанова и 6. Группа «Фабрика». В первом составе были Мария Алалыкина, Ирина Тонева Александра Савельева . Алалыкина покинула группу после первых гастролей, вышла замуж и приняла ислам. Позднее брак распался, сейчас 35-летняя девушка ведёт блог и занимается переводами текстов для исламистов. Сати Казанова покинула группу в 2010 году и начала сольную карьеру. В октябре 2017 года 35-летняя Казанова вышла замуж. Александра Савельева всё ещё выступает в составе коллектива, с 2010 года 34-летняя Савельева замужем за актёром Кириллом Сафоновым . Ирина Тонева также по-прежнему солистка «Фабрики», попробовала себе в кино, в последнее время занимается и сольным проектом. 40-лентняя Тонева замужем за танцором из Украины.