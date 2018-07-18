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Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»
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Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallook
Новые разногласия возникли между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Актер назвал свою экс-супруг ненормальной после того, как стало известно, что у Джоли может быть тайный дневник.
По слухам, Анджелина уже много лет записывает провинности Питта и хранит их в своем дневнике. Также СМИ утверждают, что она готова предоставить эти записи суду. Но после этого она не только не получит опеку над детьми, но и лишится родительских прав.
Сам Питт утверждает, что существование дневника — это чушь. Но он и не отрицает, что у актрисы не все в порядке с головой.
Ранее у Джоли диагностировали гипертонию и паралич лицевого нерва. Она утверждает, что не может уделить время своему лечению. Есть вещи важнее, чем забота о своем здоровье.
На данный момент Брэд хочет отправится в Лондон, чтобы отметить день рождения своих детей — близнецов Нокса и Вивьен. Возможно, на этом празднике они с Джоли решат все свои проблемы и разногласия.
Женский форум
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