Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице

Звездный Олимп — это то место, куда приходят не только из комфортного родительского дома. Конечно, больше шансов добиться успеха у так называемых благополучных, но ценить этот успех и выжимать из него максимум умеют только те, кто прошел через настоящие лишения. А таких немало среди богатых и знаменитых актеров, певцов и основателей миллиардных компаний. Многим из них приходилось в буквальном смысле быть бомжами и перебиваться коркой хлеба в ожидании успеха. И это их, как мы можем наблюдать, закалило.

Стив Джобс

Трудно представить, что основатель «яблочной» империи когда-то спал на полу в общежитии друга. Тем не менее это так. Еще Джобс сдавал бутылки, чтобы заработать хоть какие-то деньги на еду, и раз в неделю шел пешком 7 километров, чтобы получить бесплатный обед в храме кришнаитов.

Хилари Суонк

Малышка на миллион из Небраски — одна из самых талантливых актрис Голливуда своего поколения, у которой два Оскара и не счесть других наград. Но еще в начале девяностых, когда она вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес, им пришлось некоторое время жить в собственной машине, пока дела не пошли на лад.

Холли Берри

Оскароносная актриса и мечтать не могла о красных дорожках, когда только переехала в Чикаго. У нее совсем не было денег на жилье, даже собственная мать отказала ей в помощи, что и привело ее в приют для бездомных. Впрочем, это научило Холли Берри заботиться о себе самостоятельно.

Дженнифер Лопес

Мечтая посвятить свою жизнь танцам, Дженнифер Лопес была готова пожертвовать ради этого всем. Даже колледжем, что не одобрила ее мать. Это и лишило ее какой-либо поддержки и привело в канун восемнадцатилетия к ночевке буквально на улице. Тогда ее выручил топчан в танцевальной студии, который стал ее прибежищем до самых первых успехов.

Крис Пратт

Сомнительным домом для Криса Пратта был фургон на Гавайях, в котором он жил, ожидая своей первой роли в фильме «Проклятие. Часть 3». Она и стала определяющей в его карьере.

Чарли Чаплин

Самый известный актер первой половины двадцатого века и, без сомнения, король немого кино прошел через многое. Его отец умер, когда Чарли был еще был молод, а мать часто проводила время в психбольницах. Из-за этого Чаплин с детства много работал и порой ночевал на холодных улицах Лондона без крыши над головой.

Кармен Электра

Известная гламурным образом жизни и сложными личными отношениями Кармен Электра однажды в течение пары лет жила в приютах для бездомных Лос-Анджелеса.

Курт Кобейн

Фронтмен «Нирваны» начинал как беспризорник, живущий под мостом. Когда было холодно, Курт пытался ночевать в приемных отделениях больниц, откуда его нередко выгоняли. Еще его принимали у себя друзья, однако периодически ему приходилось оставаться на улице.

Джим Керри

Семья Джима Керри переживала трудные времена, и будущему актеру пришлось устроиться уборщиком. В это время все они не имели постоянного жилья и жили в фургоне. Это продолжалось до того момента, пока Джим ни получил роль в фильме «Однажды укушенный».

Сильвестр Сталлоне

В карьере Сталлоне были не только фильмы для взрослых, но и жизнь настоящего бомжа. Он буквально жил на вокзале, пока не увидел рекламу кастинга для порнофильма, в которой предлагали 100 долларов в день за работу.