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Лариса Гузеева публично осудила Василису Володину
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«Телевизор людям сносит голову»: Лариса Гузеева публично осудила Василису Володину 

Лиза 4 часа назад
Фото: Лиза
Недавно пользователи с удивлением узнали о конфликте между беременной Лерой Кудрявцевой и астрологом Василисой Володиной. А началось все с того, что Кудрявцева, которая вот-вот станет мамой, поинтересовалась у фолловеров мнением относительно филиппинских нянь. Телеведущая подумывает нанять для ребенка помощницу из Юго-Восточной Азии. Лариса Гузеева в комментариях посоветовала коллеге обратиться к Василисе Володиной. Мол, астролог пользовалась их услугами и может поделиться опытом. Оказалось, Лера Кудрявцева в ссоре с Володиной: «Лорик, твоя Василиса после матного слова, сказанного мной, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграма».
Лариса Гузеева не стала скрывать эмоций на этот счет, ответив следующее: «Лера, да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо». Стоит отметить, что Василиса Володина часто комментирует посты своих публичных коллег. В данном истории она пока хранит молчание, однако ни для кого не секрет, что коллеги по шоу «Давай поженимся» в жизни не слишком приветливы. У них есть установка: вне съемочной площадки общаться совсем не обязательно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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