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Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
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Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах 

Рамблер 2 часа назад
К сожалению, преступления на сексуальной почве сегодня не редкость. В подобных историях оказываются замешаны даже знаменитости, причём не только мужчины, но и дамы. Этих звёзд обвиняли в сексуальном насилии, но некоторым удалось оправдаться.
1. Майкл Джексон. Певца обвиняли в сексуальных домогательствах дважды (в 1993 и 2003 годах), и оба раза это сделали мальчики. И в 1993, и в 2003 годах Джексон отверг все обвинения, но в первом случае ему пришлось за мировое соглашение выплатить «пострадавшему» 22 миллиона долларов, во втором случае суд признал исполнителя невиновным.
2. Вуди Аллена неоднократно подозревался в нездоровом интересе к девочкам. В 1992 году у него обнаружили фото в стиле ню его приёмной дочери Сун-и Превен, на которой он спустя время женился.
3. В 2009 году актёра Джона Траволту обвинил в сексуальных домогательствах сотрудник круизного лайнера, на котором путешествовал Траволта. Спустя 5 лет ситуация повторилась, но уже с участием другого мужчины. Адвокат Траволты опровергнул обвинения.
4. Поп-королева Бритни Спирс также умудрилась вляпаться в секс-скандал: в 2013 году певицу обвинил в домогательствах её телохранитель.
Женский форум1
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