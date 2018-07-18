Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах

К сожалению, преступления на сексуальной почве сегодня не редкость. В подобных историях оказываются замешаны даже знаменитости, причём не только мужчины, но и дамы. Этих звёзд обвиняли в сексуальном насилии, но некоторым удалось оправдаться.

1. Майкл Джексон . Певца обвиняли в сексуальных домогательствах дважды (в 1993 и 2003 годах), и оба раза это сделали мальчики. И в 1993, и в 2003 годах Джексон отверг все обвинения, но в первом случае ему пришлось за мировое соглашение выплатить «пострадавшему» 22 миллиона долларов, во втором случае суд признал исполнителя невиновным.

2. Вуди Аллена неоднократно подозревался в нездоровом интересе к девочкам. В 1992 году у него обнаружили фото в стиле ню его приёмной дочери Сун-и Превен, на которой он спустя время женился.

3. В 2009 году актёра Джона Траволту обвинил в сексуальных домогательствах сотрудник круизного лайнера, на котором путешествовал Траволта. Спустя 5 лет ситуация повторилась, но уже с участием другого мужчины. Адвокат Траволты опровергнул обвинения.