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«Руки-базуки» женится на скандальной звезде
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«Руки-базуки» женится на скандальной интернет-звезде 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Интернет-звезда Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», показал поклонникам свою невесту. По сообщению издания «Комсомольская правда», избранницей молодого человека стала постоянная участница различных телешоу Олеся Малибу.
Пара записала видеоролик, где Малибу рассказывает о сделанном ей предложении. По словам девушки, Терешин пообещал подарить ей кольцо с бриллиантом и букет из 101 розы.
Позднее Малибу опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию с избранником. В комментарии она попросила подписчиков помочь ей с поиском подходящего свадебного наряда. «Хочу свадебное платье с открытой спиной, без подъюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге, чтоб черная пантера тоже веселилась, ну и, конечно, декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь, буду рада, нигде не могу найти такую модель», — пишет невеста.
Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в сети из-за своих объемных бицепсов. Чтобы создать такой эффект, молодой человек закачал в мышцы синтол. Позднее по рекомендации врачей он заменил его на импланты. Недавно стало известно, что Терешин также вставил импланты в мышцы ног.
Избранница молодого человека Олеся Малибу стала известна благодаря участию в различных шоу, где зарекомендовала себя как эпатажный персонаж. Она также экспериментирует со своим внешним видом и увлекается пластическими операциями и процедурами. Она принимала участие в съемках «Давай поженимся», «Страшно красивые», «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Косметический ремонт» и «Званый ужин».
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Женский форум1  Ещё 2 источника 
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