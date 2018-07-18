Сколько тратят звезды на своих детей

Сколько денег тратят звезды на праздники для своих детей

Популярные артисты всегда отмечают праздники своих детей так, чтобы потом все соцсети пестрели яркими картинками с торжества, — что поделать, положение обязывает. Естественно, подобные мероприятия влетают знаменитостям в копеечку. Но есть обязательные атрибуты, без которых ну никак не обойтись.

Цвет настроения — яркий

Ни один день рождения не обходится без бумажной дискотеки — малыши пляшут, а на них сыпется бумажная соломка. Родители только и успевают снимать видео для Инстаграма и личного архива. Из обязательных атрибутов детских праздников — клоуны, фокусы, фото с пони или мелкими домашними животными. У каждой вечеринки своя тематика, которая определяется с учетом вкусов малыша-именинника. К примеру, певица Зара для сыновей заказывала праздник с командой Мстителей-супергероев и день рождения с героями Гарри Поттера . А Татьяна Навка для младшей дочки Нади выбрала героев сказки «Красавица и Чудовище».

Главное, чтобы костюмчик сидел

Чаще всего детям коллег артисты вместе с игрушками дарят дорогие наряды. Отдельный вопрос — выбор наряда на торжество. К его решению подходят так же тщательно, как к выбору агентства — организатора праздника. Все чаще мамы и дочки одеваются в одинаковые наряды или хотя бы выбирают один бренд на всю семью.

— Мода на Family look сейчас на пике, — рассказывает нам дизайнер София Вершинина. — Многие именитые бренды — D&G, Dior, Armani, Gucci — ее уже давно подхватили. У наших знаменитостей популярны одинаковые наряды матерей и дочек, но и выбрать общий образ для отца с сыном не составит труда. На детских праздниках мы видим отличные примеры Family look от известных брендов. На дни рождения и праздники детей уже не одевают в пышные наряды, в моду вошли спортивные повседневные образы с добавлением какого-либо аксессуара — модной детской сумочки или рюкзачка. А что касается мальчиков, то сейчас опять джинсовый бум.

Конечно, звездные родители стараются заказать угощения исключительно из экологически чистых продуктов, сладости — без искусственных красителей, цветы — от проверенных поставщиков. А у животных, участвующих в фотосессиях с детьми, в цирковых мини-номерах перед праздниками обязательно проверяют необходимые справки.

Обязательный элемент — бумажная дискотека

Отдельная тема — декор мероприятия. Он стоит недешево: в моде кенди-бар, сказочные декорации для игровой зоны, икебана со сказочными элементами. А еще востребован волшебник, который крутит вату или делает натуральное фруктовое мороженое.

Прейскурант

Многие поклонники, подглядев какую-то интересную деталь звездного торжества, пробуют ее повторить. А вдруг это и простому человеку по карману? Давайте проверим. День рождения для дочери певца Стаса Михайлова Марии был стилизован на очень модную тему — тролли.

Торт

Почти всегда торт на детский праздник звезды заказывают у модного кондитера Рената Агзамова. Доставить его могут в любую точку мира (детвора ведь может гулять и за границей) в рекордно короткие сроки. Заказ команда кондитера исполняет любой, используя фото именинника, учитывая его вкусы и увлечения. Например, Ксения Бородина заказывала торт для дня рождения младшей дочери и была в восторге от того, что при его изготовлении вспомнили обо все любимых мультиках ребенка. Цена: 11 тысяч рублей (3 кг), 65 тысяч (6 кг). Точная сумма зависит не только от веса, но и от сложности заказа.

Квест

Модные квесты теперь даже привозят домой. А по завершении игры выносят тематический торт со свечками. Самые востребованные квесты вдохновлены «Гарри Поттером» и «Алисой в стране чудес». Цена: от 35 тысяч.

Аниматоры

Аниматоры с театральным образованием перевоплощаются в героев любимых мультиков. Могут приехать домой и напугать и развеселить юную компанию, а могут работать на выезде — в ресторане, на природе, даже за рубеж летают. Любые пожелания родителей учитываются, таланты именинника при желании раскрываются. Цена: от 20 тысяч (2 аниматора на 2 часа, шоу мыльных пузырей). От 300 тысяч (ростовые куклы, шоу-программа от аниматоров, дрессировщики с животными).

Праздник под ключ

Агентства по организации праздников предлагают «VIP-дни рождения под ключ». Конечно, дешевле организовать, заказывая отдельно все атрибуты праздника. Но некоторые ведь могут себе позволить нанять людей и больше не ломать голову в поисках шаров, «снега», бороды для Хоттабыча и пони… Все сделают специально обученные люди, вам лишь останется утвердить сценарий и меню. Цена: от 800 тысяч (праздник в ресторане для 15 детей с шоу-программой, аниматорами, ростовыми куклами, квестом, закусками, тортом, фотосессией, ручными животными, бумажной дискотекой и салютом).