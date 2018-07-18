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Юлия Ковальчук показала поклонникам милое фото с дочкой
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Юлия Ковальчук показала поклонникам милое фото с дочкой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники отметили, что ножки у крохи — не хуже, чем у мамы.
Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и ее супруг, популярный исполнитель Алексей Чумаков не так давно впервые стали родителями: на свет появилась их дочь Амелия. А сегодня звездная мама порадовала поклонников редкой фотографией с дочерью.
Снимок, опубликованный в личном Instagram, Юлия Ковальчук оставила без подписи, добавив только смайлик-сердечко:
Поклонники знаменитого семейства тут же оживились — и отметили, что стройные ножки у крохи — в маму. А некоторые даже попросили прощения, отметив, что пухлые ножки малышки — гораздо симпатичнее маминых. На что артистка ответила, что ничуть не обижается на такое сравнение.
Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)
18 Июл 2018 в 5:29 PDT  Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. Недавно появившаяся на свет дочка стала первым ребенком пары.
К слову, некоторое время назад Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заявили о планах вновь стать родителями.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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