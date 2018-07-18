Судзиловская показала бюст в откровенном бикини

Олеся Судзиловская показала упругий бюст в откровенном бикини

44-летняя актриса Олеся Судзиловская отправилась отдыхать на море и поделилась с поклонниками первым снимком из отпуска.

Олеся Судзиловская считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Блондинка доказала, что это действительно так, выложив в свой микроблог снимок в бикини.

@olesya_sudzilovskaya

Олеся позировала на пляже, делая селфи. Оно получилось особенно соблазнительным, ведь актриса продемонстрировала роскошный бюст.

@olesya_sudzilovskaya

Напомним, всего два с половиной года назад Судзиловская стала мамой во второй раз, родив супругу Сергею Дзебаню младшего сына Майка. Олеся вернулась в форму в рекордные сроки и теперь с удовольствием показывает фигуру в облегающих нарядах.