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Судзиловская показала фото в откровенном бикини
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Олеся Судзиловская показала фото в откровенном бикини 

Passion.ru 22 часа назад
Фото: Instagram
44-летняя актриса Олеся Судзиловская отправилась отдыхать на море и поделилась с поклонниками первым снимком из отпуска.
Олеся Судзиловская считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Блондинка доказала, что это действительно так, выложив в свой микроблог снимок в бикини.
@olesya_sudzilovskaya
Олеся позировала на пляже, делая селфи. Оно получилось особенно соблазнительным, ведь актриса продемонстрировала роскошный бюст.
@olesya_sudzilovskaya
Напомним, всего два с половиной года назад Судзиловская стала мамой во второй раз, родив супругу Сергею Дзебаню младшего сына Майка. Олеся вернулась в форму в рекордные сроки и теперь с удовольствием показывает фигуру в облегающих нарядах.
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