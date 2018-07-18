4 знаменитости, которые обожают папарацци

И кто знал, что такое бывает?

Адам Ливайн

Певец уверен, что именно папарацци сделали его знаменитым. "Ну да, а как еще? — говорит Адам. — Кем бы я был без этих парней? Никому не известным парнем. Мне нравится, что моя жизнь кому-то интересна".

Тейлор Свифт

"Попробуйте поискать себе другую работу, если эта не подходит!" — призывает певица своих коллег по цеху и всегда с пониманием относится к фотографам. Наверное, именно поэтому практически на каждом снимке Свифт выходит очень удачно!

Виктория Бэкхем

Дизайнер уверена: жаловаться на папарацци — снобизм. "Да я самая счастливая женщина на земле! То же мне проблема!" — говорит Виктория.

Джастин Теру

Единственное, что удивляет актера, — это умение фотографов оказываться рядом в самых нелепых ситуациях. "Не знаю, как они это делают! — смеется Джастин. — Но лично меня ничего не смущает. Это часть работы".