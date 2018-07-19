Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни

Дочь Тимати пропустила свое выступление из-за болезни

У ребенка поднялась высокая температура прямо накануне важного концерта.

Мама известного рэпера и предпринимателя Тимати Симона Юнусова рассказала о печальном событии, которое ей пришлось пережить вместе с внучкой Алисой. Девочка заболела в самый последний момент перед важным выступлением на сцене и была вынуждена пропустить концерт. Вчера, 18 июля, в 18 часов Алиса и Симона Юнусова должны были выступить на летнем гала-концерте в честь 200-летия великого русско-французского балетмейстера Мариуса Петипа. К сожалению, мероприятие состоялось в Зимнем театре города Сочи без звездной семьи. Показать свои танцевальные выступления Алиса и Симона Юнусова не смогли. Об этом мама Тимати горестно рассказала в Instagram.

Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьешь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребенка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что все, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвел сидит, как заноза и не дает сомкнуть глаз!

Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьешь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребенка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что все, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвел сидит, как заноза и не дает сомкнуть глаз!

— поделилась переживаниями Симона Юнусова.

По ее словам, Алиса приняла печальную новость со слезами на глазах. Объяснить Алисе, что для нее концерт не состоится, Симоне пришлось утром, в день предполагаемого выступления. «Слезы градом… Потом главный вопрос:-»Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!😭» Что тут скажешь? «Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду», — рассказала мама Тимати.

В конце поста Симона извинилась перед зрителями концерта, которые шли на него с надеждой увидеть там звездную семью, а также пообещала, что будут новые выступления, в которых Алиса и ее бабушка все-таки примут участие.

Стоит отметить, что девочка, да и сама Симона действительно очень серьезно готовились к концерту. Бабушка даже хвасталась фрагментами репетиций в Instagram.

Публикация от simona280 (@simona280) 16 Июл 2018 в 12:21 PDT

«Поправляйся, малышка, у вас впереди много танцев😊😘🍍», «Скорейшего выздоровления Алисе!», «Лапочка, поправляйтесь😉», «Желаю скорейшего выздоровления! И пусть Алиса так не переживает», — поддержали звездную семью подписчики Симоны. Действительно, почти все лето мама Тимати вместе с внучкой проводит в балетном лагере и они точно еще успеют выступить на сцене.

Напомним, с мамой Алисы моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года.

В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.