Как живут вдовы знаменитостей

Потеря любимого человека — настоящая трагедия. К сожалению, смерть может разделить супругов в любой момент, и этим женщинам не посчастливилось стать вдовами. Чем занимаются сегодня вдовы знаменитостей?

1. Юлия Абдулова. Актёр Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Последние 4 года рядом с ним была Юлия. В марте 2007 года в семье появилась дочь. После смерти супруга Юлия долго не могла прийти в себя. Она до сих пор одна и воспитывает дочь.

2. Светлана Бодрова . Актёр и режиссёр Сергей Бодров в 2002 году пропал в Кармадонском ущелье во время подготовки к съёмкам. В 1998 году он женился на Светлане, тогда же родилась дочь, а в августе 2002 сын. За прошедши годы Светлана не дала ни одного интервью и не желает общаться с журналистами. Она так больше и не вышла замуж и работает режиссёром на телевидении.