Как живут вдовы знаменитостей 

Потеря любимого человека — настоящая трагедия. К сожалению, смерть может разделить супругов в любой момент, и этим женщинам не посчастливилось стать вдовами. Чем занимаются сегодня вдовы знаменитостей?
1. Юлия Абдулова. Актёр Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Последние 4 года рядом с ним была Юлия. В марте 2007 года в семье появилась дочь. После смерти супруга Юлия долго не могла прийти в себя. Она до сих пор одна и воспитывает дочь.
2. Светлана Бодрова. Актёр и режиссёр Сергей Бодров в 2002 году пропал в Кармадонском ущелье во время подготовки к съёмкам. В 1998 году он женился на Светлане, тогда же родилась дочь, а в августе 2002 сын. За прошедши годы Светлана не дала ни одного интервью и не желает общаться с журналистами. Она так больше и не вышла замуж и работает режиссёром на телевидении.
3. Наталья Бойко. Певец Мурат Насыров покончил с собой в 2007 году. С супругой Натальей он был знаком со студенческих времен. В 1996 году у пары появилась дочь, через четыре года сын. Кончиной Мурата родственники были шокированы и не поверили в добровольность смерти артиста. Наталья долгое время не могла принять мысль, что супруга больше нет, и до сих пор не нашла мужчины, который мог бы с ним сравниться. Сейчас Наталья занимается преподаванием и посвящает время повзрослевшим детям.