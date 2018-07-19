Ещё
Как живут вдовы знаменитостей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Судзиловская показала фото в откровенном бикини
Судзиловская показала фото в откровенном бикини

Как живут вдовы знаменитостей 

Рамблер 5 часов назад
Потеря любимого человека — настоящая трагедия. К сожалению, смерть может разделить супругов в любой момент, и этим женщинам не посчастливилось стать вдовами. Чем занимаются сегодня вдовы знаменитостей?
1. Юлия Абдулова. Актёр Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Последние 4 года рядом с ним была Юлия. В марте 2007 года в семье появилась дочь. После смерти супруга Юлия долго не могла прийти в себя. Она до сих пор одна и воспитывает дочь.
2. Светлана Бодрова. Актёр и режиссёр Сергей Бодров в 2002 году пропал в Кармадонском ущелье во время подготовки к съёмкам. В 1998 году он женился на Светлане, тогда же родилась дочь, а в августе 2002 сын. За прошедши годы Светлана не дала ни одного интервью и не желает общаться с журналистами. Она так больше и не вышла замуж и работает режиссёром на телевидении.
3. Наталья Бойко. Певец Мурат Насыров покончил с собой в 2007 году. С супругой Натальей он был знаком со студенческих времен. В 1996 году у пары появилась дочь, через четыре года сын. Кончиной Мурата родственники были шокированы и не поверили в добровольность смерти артиста. Наталья долгое время не могла принять мысль, что супруга больше нет, и до сих пор не нашла мужчины, который мог бы с ним сравниться. Сейчас Наталья занимается преподаванием и посвящает время повзрослевшим детям.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судзиловская показала фото в откровенном бикини12
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Названы лучшие марки томатного сока11
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела2
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение