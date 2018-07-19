Наглые вопросы, заданные звездам

Знаменитостям не привыкать общаться с журналистами и отвечать на каверзные вопросы репортёров. Но иногда даже самые выдержанные звёзды не могут вынести бестактности корреспондентов.

1. В 2015 году кумир подростков Ариана Гранде пришла на радио и ожидала вопросов о новых композициях и планах на будущее. Диджеи спросили девушку, что бы она выбрала, если бы надо было использовать в последний раз: косметику или телефон. Очевидно, мужчины были уверены, что именно это — самое важное для певицы. Ариана отметила, что им не повредит научиться слушать собеседников.

2. В 2013 году Селена Гомес во время интервью говорила о новом альбоме, но журналист настойчиво задавал исполнительнице вопросы о Джастине Бибере, с которым она недавно рассталась. Девушке явно было неловко: ей вряд ли хотелось обсуждать личную жизнь.