Дженнифер Лопес: «Мужчины бесполезны, пока им не исполнилось 33»

Дженнифер выдала свое бескомпромиссное суждение совершенно неожиданно прямо на премьере нового шоу, чем сбила с толку даже ведущих, явно не понимавших, как им реагировать на высказывание поп-звезды.

"Мужчины, пока им не исполнилось 33, действительно бесполезны", — буквально сказала Дженнифер Лопес.

Странно высказывание моментально привела в ярость толпы некогда преданных поклонников. Джей-Ло уже успели обвинить в излишней категоричности, и в эйджизме. Разозленные поклонники атаковали твиттер ток-шоу гневными отповедями. Джей-Ло никак комментировать свое высказывание не стала, лишь заметила, что взрослые люди имеют право выбирать партнера по своим собственным критериям и не зависеть от мнений других людей.

trendymen.ru