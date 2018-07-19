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«Мужчины бесполезны, пока им не исполнилось 33»
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Дженнифер Лопес: «Мужчины бесполезны, пока им не исполнилось 33» 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Дженнифер выдала свое бескомпромиссное суждение совершенно неожиданно прямо на премьере нового шоу, чем сбила с толку даже ведущих, явно не понимавших, как им реагировать на высказывание поп-звезды.
"Мужчины, пока им не исполнилось 33, действительно бесполезны", — буквально сказала Дженнифер Лопес.
Странно высказывание моментально привела в ярость толпы некогда преданных поклонников. Джей-Ло уже успели обвинить в излишней категоричности, и в эйджизме. Разозленные поклонники атаковали твиттер ток-шоу гневными отповедями. Джей-Ло никак комментировать свое высказывание не стала, лишь заметила, что взрослые люди имеют право выбирать партнера по своим собственным критериям и не зависеть от мнений других людей.
trendymen.ru
Зато от комментария не воздержался один из наиболее известных психотерапевтов Нью-Йорка, доктор Джейн Грир. Специалист считает, что женщины подсознательно выбирают для серьезных отношений мужчин старше 33-х лет. Обычно в этом возрасте у мужчины уже есть карьера и финансовая стабильность — то есть все, что помогает женщинам чувствовать себя максимально защищенными в жизни.
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Женский форум12  Ещё 1 источник 
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