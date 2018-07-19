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Бузова страдает от ночных кошмаров
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Ольга Бузова страдает от ночных кошмаров 

Passion.ru 3 часа назад
В недавнем интервью певица и телеведущая пожаловалась на обратную сторону популярности.
Жизнь 32-летней Ольги Бузовой расписана буквально по минутам. Брюнетка совмещает карьеру телеведущей и певицы, занимается собственным рестораном, создает одежду для собственного бренда. На днях в свет вышел свежий номер журнала Harper’s Bazaar, для которого Ольга дала небольшое интервью.
Так, знаменитость не стала вновь рассказывать о разводе с Дмитрием Тарасовым, в этот раз она сделала акцент на своей занятости. Ольга призналась, что «устает, как лошадь», но менять свой график она пока не намерена: «Все, что я делаю, — это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?».
При этом, Бузова призналась, что из-за плотного графика она плохо спит: «Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: блин, да я бы все отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке!».
Поклонники не раз выражали беспокойство о здоровье популярной брюнетки. Многим кажется, что Ольга находится на грани анорексии — на многих фото, которые она публикует в своем Instagram, она слишком худа.
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Женский форум7  Ещё 2 источника 
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