Ольга Бузова страдает от ночных кошмаров

В недавнем интервью певица и телеведущая пожаловалась на обратную сторону популярности.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Июл 2018 в 9:58 PDT Жизнь 32-летней Ольги Бузовой расписана буквально по минутам. Брюнетка совмещает карьеру телеведущей и певицы, занимается собственным рестораном, создает одежду для собственного бренда. На днях в свет вышел свежий номер журнала Harper’s Bazaar, для которого Ольга дала небольшое интервью.

Так, знаменитость не стала вновь рассказывать о разводе с Дмитрием Тарасовым , в этот раз она сделала акцент на своей занятости. Ольга призналась, что «устает, как лошадь», но менять свой график она пока не намерена: «Все, что я делаю, — это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?».

При этом, Бузова призналась, что из-за плотного графика она плохо спит: «Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: блин, да я бы все отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке!».

Поклонники не раз выражали беспокойство о здоровье популярной брюнетки. Многим кажется, что Ольга находится на грани анорексии — на многих фото, которые она публикует в своем Instagram, она слишком худа.