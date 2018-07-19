Участница «ВИА Гры» выходит замуж: конец карьере?

Анастасия Кожевникова недавно опубликовала в своем микроблоге недвусмысленную фотографию. Девушка идет под венец, а с подписчиками она поделилась кадрами с примерки свадебного платья.

@anastasiakozhevnikova

Девушка разместила сразу несколько фотографий.

Одну из них она подписала:

Как Вы думаете, какое оно будет?) мое платье

Поклонники Анастасии пришли в восторг от этих снимков.

@anastasiakozhevnikova

Просто прекрасна

— написал один из поклонников.

Но кое-кто был более категоричен:

Платье, конечно, шикарнейшее😍 Верх только немного неудачен…

Пока девушка готовится к свадебной церемонии, подписчики надают: не придется ли Кожевниковой покинуть музыкальный поп-коллектив? Говорят, у девушек на время работы в группе в договоре прописаны условия, по которым они обязаны не связывать себя узами брака, пока поют в проекте.