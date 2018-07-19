Участница «ВИА Гры» выходит замуж: конец карьере? 

Анастасия Кожевникова недавно опубликовала в своем микроблоге недвусмысленную фотографию. Девушка идет под венец, а с подписчиками она поделилась кадрами с примерки свадебного платья.
@anastasiakozhevnikova
Девушка разместила сразу несколько фотографий.
Одну из них она подписала:
Как Вы думаете, какое оно будет?) мое платье
Поклонники Анастасии пришли в восторг от этих снимков.
@anastasiakozhevnikova
Просто прекрасна
— написал один из поклонников.
Но кое-кто был более категоричен:
Платье, конечно, шикарнейшее😍 Верх только немного неудачен…
Пока девушка готовится к свадебной церемонии, подписчики надают: не придется ли Кожевниковой покинуть музыкальный поп-коллектив? Говорят, у девушек на время работы в группе в договоре прописаны условия, по которым они обязаны не связывать себя узами брака, пока поют в проекте.
Но ни участницы "ВИА Гры", ни продюссер девушек Константин Меладзе эту информацию не подтверждают.