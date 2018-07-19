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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно из профиля в Instagram 25-летней Майли Сайрус были удалены все снимки, а на главное фото страницы была поставлена черная картинка, что очень взбудоражило фанатов певицы. Как оказалось, Майли и ее жених Лиам отменили свадьбу.
По сообщению некоего источника, в отношениях звездных влюбленных наступил кризис. Дело в том, что Хемсворт уже давно мечтает стать отцом, а Сайрус еще не готова к такой ответственности.
«Он хочет детей и уже не может больше ждать, а Майли не торопится с обзаведением потомством. Лиам просто убит горем. Сайрус опять отложила свадьбу, а Хемсворт устал ждать. Они не ладят в последние месяцы», — сказал инсайдер австралийскому журналу ОК!
Также инсайдер заявил о том, что певица вообще не хочет замуж, и это очевидно всей чете Хемсвортов, кроме самого Лиама.
«Майли никогда особо не хотела выходить замуж. И это понимали все, кроме Лиама. Его семья умоляла его очнуться, но он верил в Майли. А теперь он чувствует себя полным идиотом», — поделился источник.
Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые обручились в 2012-м году, но расстались через год. А 2016-м сошлись вновь и сообщили о помолвке.
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