Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу

Недавно из профиля в Instagram 25-летней Майли Сайрус были удалены все снимки, а на главное фото страницы была поставлена черная картинка, что очень взбудоражило фанатов певицы. Как оказалось, Майли и ее жених Лиам отменили свадьбу.

По сообщению некоего источника, в отношениях звездных влюбленных наступил кризис. Дело в том, что Хемсворт уже давно мечтает стать отцом, а Сайрус еще не готова к такой ответственности.

«Он хочет детей и уже не может больше ждать, а Майли не торопится с обзаведением потомством. Лиам просто убит горем. Сайрус опять отложила свадьбу, а Хемсворт устал ждать. Они не ладят в последние месяцы», — сказал инсайдер австралийскому журналу ОК!

Также инсайдер заявил о том, что певица вообще не хочет замуж, и это очевидно всей чете Хемсвортов, кроме самого Лиама.

«Майли никогда особо не хотела выходить замуж. И это понимали все, кроме Лиама. Его семья умоляла его очнуться, но он верил в Майли. А теперь он чувствует себя полным идиотом», — поделился источник.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые обручились в 2012-м году, но расстались через год. А 2016-м сошлись вновь и сообщили о помолвке.