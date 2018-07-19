Ещё
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузову чуть не снесло волной в Турции 

Рамблер 4 часа назад
Звезда путешествует, но остается на связи с поклонниками.
Ольга Бузова прилетела в Турцию не отдыхать, а работать, но перед вечерним выступлением нашла немного времени и отправилась на пляж.
"Попытка номер 2 снять красивое видео, как я купаюсь, не увенчалась успехом. Сегодня тогда без видео. Есть возможность немного отдохнуть перед концертом. Я люблю тебя жизнь"
— не унывает Ольга.
Большинство подписчиков оценило чувство юмора, фигуру и человеческие качества Бузовой:
"А мне понравилось"
"Класс фигурка, и наконец-то ей идёт купальник)))"
"А мне кажется, что, не смотря на всю популярность, Оля все та же Оля, что и 15 лет назад..во взгляде, жестах, мимике..добрая и простая! А по долгу службы приходится и позировать и снимать…Оля! Ты молодец"
Но не все смогли удержаться от критики:
"Ж..у могла бы подкачать в спортзале, а то хвалишься, а смотреть не на что, повисла уже…люди, где вы увидели фигуру!? Вы что, не видели никогда красивую фигуру? Мне стыдно за нее!"
Женский форум26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже2
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории3
«Почему я не могу жить как все люди»
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт24
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение