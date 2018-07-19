Бузову чуть не снесло волной в Турции

Звезда путешествует, но остается на связи с поклонниками.

Ольга Бузова прилетела в Турцию не отдыхать, а работать, но перед вечерним выступлением нашла немного времени и отправилась на пляж.

"Попытка номер 2 снять красивое видео, как я купаюсь, не увенчалась успехом. Сегодня тогда без видео. Есть возможность немного отдохнуть перед концертом. Я люблю тебя жизнь"

— не унывает Ольга.

Большинство подписчиков оценило чувство юмора, фигуру и человеческие качества Бузовой:

"А мне понравилось"

"Класс фигурка, и наконец-то ей идёт купальник)))"

"А мне кажется, что, не смотря на всю популярность, Оля все та же Оля, что и 15 лет назад..во взгляде, жестах, мимике..добрая и простая! А по долгу службы приходится и позировать и снимать…Оля! Ты молодец"

Но не все смогли удержаться от критики:

"Ж..у могла бы подкачать в спортзале, а то хвалишься, а смотреть не на что, повисла уже…люди, где вы увидели фигуру!? Вы что, не видели никогда красивую фигуру? Мне стыдно за нее!"