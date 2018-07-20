Диброву раскритиковали за откровенное фото с детьми

Публика считает, что женщина с детьми не может загорать на пляже без верхней части купальника.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 19 Июл 2018 в 12:11 PDT Супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва колумнист, мама троих сыновей Полина Диброва сейчас находится в Испании и с радостью делится фото и видео семейного отдыха в Барселоне. Однако, один из пляжных снимков, на котором можно увидеть Полину и ее детей, смутил поклонников. Более того, многие были возмущены поведением звездной мамы. Дело в том, что Полина показала кадр, на котором она сфотографирована без верхней части купальника, а дети сидят на маме верхом. Никаких интимных частей тела на снимке не видно, но сам факт того, что звезда позволяет себе так загорать на пляже при сыновьях, заставил многих подписчиков высказаться в комментариях.

«При детях груди оголяете? Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно», «Даааа, как-то не очень при детях…», «Конечно, ничего, кроме как весь пляж с людьми и дети ползают по голой маме. В этом вообще ничего такого!», — комментируют пользователи Instagram. Правда, у Полины нашлось много защитников в комментариях: «Простите, а что в этом ужасного?😯», «И что в этом ужасного? Они маленькие и не понимают еще таких вещей, между прочим», «Нигде ничего не оголяется, все прикрыто. Все красиво. Как можно такую чушь писать. Еще бы написали, что у детей теперь травма на всю жизнь», «Верх лежит рядом на подстилке. И да, практически каждая женщина так загорает, чтоб не было следов от купальника на спине»,. Сама Полина на спор в комментариях никак не отреагировала.

Напомним, Полина Диброва живет в браке с Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары растут трое сыновей — восьмилетний Александр, четырехлетний Федор и двухлетний Илья. Кроме того, от первых двух браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис (родился в 1985 году) и дочь Лада (родилась в 1989 году).

_ Фото: Instagram @polinadibrova_