Алферова показала точеную фигуру в купальнике

Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличными формами. Звезда наслаждается отпуском.

В своем Instagram Ксения опубликовала свое фото в черном бикини. Алферова лежит на воде, подставляя солнечному свету подтянутое тело. Знаменитость во всю улыбается, давая понять, что отдых проходит на ура.

"Как же я люблю море — написала звезда под постом — Каждое утро испытываю восторг от возможности нашей ежедневной встречи и ничего кроме огромной благодарности Богу за такую возможность, не возникает! Море забирает все плохое, что накопилось внутри и дает энергию, силу, радость, здоровье! Оно такое разное, такое переменчивое, но всегда ласковое, даже когда сердиться! В море ты абсолютно свободна, паришь, летишь, скользишь, исполняя давнюю мечту человека о полете! Будьте счастливы! Ваша Ксюша!"

Подписчики отметили, что 44-летняя артистка отлично выглядит. Они осыпали Алферову комплиментами. "Прекрасная русалка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "красавица стройняшка👍🏻😍", "Красота какая… это я про вас... и про море", "Как вы фигурку поддерживаете? Классс", "Море красивое, и Ксения красивая… Отличного отдыха, наша Ксюша:)))", — писали восторженные интернет-обыватели.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 19 Июл 2018 в 12:38 PDT

Добавим, что еще недавно те же поклонники буквально завалили Ксению вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев . В последнее время, по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна. Это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые из них пришли к выводу, что Ксения и Егор развелись.

Устав от сплетен и домыслов, Алферова решила успокоить почитателей и опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем. "Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих! Ваши вопросы:" где муж?" достигли апогея! Вот он", — с юмором написала тогда звезда.