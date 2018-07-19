Пять жен арабских шейхов, которых стоит знать в лицо

О них не так часто пишут в СМИ, и зачастую их жизнь не совсем похожа на сказку. Зато эти восточные красавицы покорили сердца самых влиятельных представителей арабского мира, а это уже дорогого стоит.

Королева Рания Аль-Абдулла (жена короля Иордании Абдаллы II)

Королева Рания — одна из самых известных представительниц арабского мира. Она считает себя современной арабской женщиной, активно использует соцсети, часто выступает перед публикой и ведет довольно активную общественную жизнь. Рания занимается благотворительностью и вопросами образования не только в своей стране, но и по всему миру.

Моза бинт Насер аль-Миснед (вторая из трех жен 3-го эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани и мать нового правителя страны)

Шейха Моза — женщина удивительная: во-первых, мало кому в 58 лет удается выглядеть настолько блестяще, а во-вторых, будучи второй женой из трех, ей удалось стать не только самой любимой супругой шейха, но и снискать особое почтение у общества.

@mozabintnasser

Моза, как и многие другие восточные женщины, занимается благотворительностью. Она возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития и является посланником ЮНЕСКО

Хайя бинт аль-Хусейн (жена шейха Мохаммеда — эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ)

Хайя — родная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II, так что с другой героиней нашей подборки, королевой Ранией, ее связывают семейные узы. Хайя — младшая из шести жен 69-летнего шейха Мохаммеда.

@ssfat

В свое время девушка получила блестящее образование в Оксфорде, чем очень гордится. Сейчас она — посланник мира ООН и один из главных филантропов в ОАЭ.

Лалла Сальма (жена короля Марокко Мухаммеда VI)

Жизнь Лаллы — история современной Золушки. Она родилась в семье простого учителя и даже мечтать не могла о том, что когда-нибудь станет первой леди Марокко. Своего будущего мужа она встретила на одной из закрытых вечеринок.

@salmabennany

Мухаммед почти сразу публично объявил имя своей будущей жены, хотя ранее эту информацию было принято хранить в секрете. Поэтому Лаллу Сальму считают первой официально признанной супругой короля.

Принцесса активно занимается самообразованием, свободно говорит на трех языках и большое внимание уделяет благотворительности. Она участвует во многих социальных инициативах, в том числе по профилактике рака и СПИДа в Африке.

Дина Абдулазиз (жена саудовского принца Султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда

Дина родилась в США в семье экономиста. Со своим будущим мужем она познакомилась в 1996 году в Лондоне и, кажется, это была любовь с первого взгляда.

@deenaabdulaziz

У Дины и султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда трое детей: дочь и сыновья-близнецы. Однако девушка далеко не все свое время посвящает семье. Она — успешная бизнесвуман, владеющая бутиками D’NA в Эр-Рияде и Дохе.