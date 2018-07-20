Кудрявцева носит мини с беременным животом

И надо сказать, 47-летняя телеведущая выглядит даже лучше, чем год назад…

Звездная блондинка подарит мужу хоккеисту ребенка в конце лета. Звезда вот-вот определится с клиникой: до последнего Лера выбирает между престижной больницей Лос-Анджелеса, где на свет появились дети Алсу и Светланы Хоркиной и родами в Европе.

А до этого момента Лера уж точно не намерена отсиживаться дома. Да, и надо ли? Ведь в период беременности звезда просто сияет и выглядит великолепно.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 18 Июн 2018 в 9:00 PDT На днях телеведущая появилась в голубом мини-платье с рюшами, а дополнила образ цветными кедами. Поклонники тут же заметили, что 47-летней телеведущей в таком образе не дать и 35!

«Озорная и прекрасная», «Лера, вам беременность однозначно к лицу», «Выглядите как девочка! Ваш муж счастливчик», — писали они.

До этого Лера выкладывала в Instagram фотографии из Италии, куда летала вместе с мужем… В Риме будущие родители много гуляли, встречались с друзьями и ходили на футбольный матч на знаменитый «Стадио Олимпик». В декрет звезда также не торопится, продолжая вести программу «Секрет на миллион».

Напомним, о беременности телеведущей заговорили в конце марта, когда Лера внезапно стала набирать вес. А в апреле в окружении певицы подтвердили, что та действительно готовится стать мамой.