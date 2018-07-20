Мужчины, которые не прочь накраситься

Когда-то декоративной косметикой мужчины пользовались вовсю, но потом макияж стал прерогативой женского пола. Но, похоже, мода на мужской мейк-ап возвращается, ведь всё больше мужчин прибегают к использованию средств макияжа.

1. Американский актёр Джаред Лето — поклонник мейк-апа со стажем. Он давно пользуется подводкой для глаз, чтобы придать взгляду выразительность.

2. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров жалует тональные средства и подводку для глаз. Кожа артиста всегда выглядит прекрасно, а подчёркнутые глаза нельзя не заметить.

3. Певец Николай Басков тоже нередко прибегает к декоративной косметике. Наверняка у него есть целая косметичка, в которой есть тональные крема и румяна, подводка и тушь для глаз.

4. Певец Валерий Леонтьев не против воспользоваться услугами пластического хирурга и визажиста. Он акцентирует достоинства лица средствами для глаз и губ и маскирует недостатки посредством тональных кремов.