Ещё
Безруков поделился трогательным видео с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безруков поделился трогательным видео с дочерью 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @s_bezrukov
44-летний Сергей Безруков показ милое видео с 5-летней дочерью Машей.
Сергей Безруков нечасто делится с подписчиками подробностями семейной жизни, а также редко выкладывает фотографии со своей дочерью Машей. Поэтому каждая публикация с малышкой вызывает восторг у фолловеров.
Однако, на этот раз Сергей решил поделиться кусочком из жизни, а точнее счастливым моментом своего утра. Актер выложил видео, где играет с Машей, а та очень мило смеется.
"Всем ВОТ ТАКОГО ВОТ НАСТРРРРОЕНИЯ!))) ДОБРОГО УТРА ВСЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРРОШИЕ!)))))", — подписал ролик с дочерью Сергей.
«Какие Вы счастливые», «Папина прелестница», «Лучшее, что я видела», «Божее) Это так солнечно», «Милота!) Машенька смеется так звонко!», «Как приятно на вас смотреть, Сергей!», — радуются за Сергея подписчики.
WMJ.ru: последние новости
«При детях груди оголяете?» Многодетную маму Полину Диброву застыдили за ню-фото с сыновьями Редкий кадр! Эмили Ратажковски не стесняется своих чувств на прогулке с мужем Опять за старое? Волочкова полностью обнажилась для фотосессии на пляже
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»37
Тест: какая работа вам подходит4
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Почему женщина не должна сама заговаривать о браке7
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение