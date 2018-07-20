Безруков поделился трогательным видео с дочерью

44-летний Сергей Безруков показ милое видео с 5-летней дочерью Машей.

Сергей Безруков нечасто делится с подписчиками подробностями семейной жизни, а также редко выкладывает фотографии со своей дочерью Машей. Поэтому каждая публикация с малышкой вызывает восторг у фолловеров.

Однако, на этот раз Сергей решил поделиться кусочком из жизни, а точнее счастливым моментом своего утра. Актер выложил видео, где играет с Машей, а та очень мило смеется.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 19 Июл 2018 в 11:34 PDT

"Всем ВОТ ТАКОГО ВОТ НАСТРРРРОЕНИЯ!))) ДОБРОГО УТРА ВСЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРРОШИЕ!)))))", — подписал ролик с дочерью Сергей.

«Какие Вы счастливые», «Папина прелестница», «Лучшее, что я видела», «Божее) Это так солнечно», «Милота!) Машенька смеется так звонко!», «Как приятно на вас смотреть, Сергей!», — радуются за Сергея подписчики.