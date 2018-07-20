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Звезды с очень большим размером груди
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Звезды с очень большим размером груди 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: @kimkardashian
Девушки с кудрявыми волосами всегда хотят их выпрямить, а с прямыми — завить. Как жаль, что с бюстом не так все просто. Тут уже, как говорится, чем природа наградила. Ну или здравствуй, пластическая хирургия.

Эмбер Роуз

@amberrose
У Эмбер все свое: и большая грудь, и попа, вот тут точно можно сказать «повезло». Но без пластики не обошлось: фотомодель сделала операцию (внимание!) по уменьшению груди. Так что, каждому свое.

Памела Андерсон

Нашу футбольную болельщицу природа не обидела. Однако стандартный второй размер груди не сделал ее счастливой, а вот неоднократные операции по увеличению груди помогли Памеле стать секс-символом, ведь она единственная снялась для обложки журнала Playboy аж 13 раз.

Ким Кардашьян

@kimkardashian
Открытые наряды и эротические фотографии в Instagram — ее кредо. Ну а как такое скрыть? Уже в 14 лет у Ким был третий размер груди. Без пластики тоже не обошлось, но Ким этого и не скрывает. По ее словам, всем и так будут заметны любые изменения. (Конечно, с такими-то фоточками в Insta)

Ники Минаж

@nickiminaj
Не будем обсуждать вокальные способности Ники, но вот в чем можно быть уверенными, так это в том, что пышные формы определенно помогли Ники прославиться. Причем рэперша может похвастаться не только большой грудью, но и не менее привлекательной попой.

София Вергара

А вот колумбийская модель недовольна своим большим размером груди и говорит, что в большом бюсте нет ничего хорошего. (Нам бы ее проблемы) Уже в 13 лет у Софии был пятый (!) размер груди.
Купить бюстгальтер для нее всегда было большой проблемой, да и по словам самой модели, когда она ложится, грудь достает до подбородка.
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Женский форум
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