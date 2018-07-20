Официально вместе: Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман

Самая знаменитая путешественница призналась артисту в любви на просторах Instagram.

Кажется, жизнь экс-ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко после завершения съемок только началась… Девушка выучилась в Штатах на кинопродюсера, запустила собственное шоу и закрутила роман с Владом Топаловым

И если до недавнего времени многие считали, что отношения двух селебрити не больше чем шутка (мы же помним, да, как Бузова и Батрутдинов-то всех разыграли!), то сейчас не осталось сомнений. Регина не только лично подтвердила все слухи, но и призналась артисту в любви на весь мир… а точнее, на 4-миллионную аудиторию собственного блога.

Пару заметили вместе на вечеринке. И влюбленные на этот раз уж точно не стали изображать из себя друзей, а мило ворковали, смеялись и обнимались весь вечер.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Июл 2018 в 2:36 PDT

А после Регина выложила пост, расставивший все точки над i.

«Если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит, пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание, — написала Регина. — А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты, как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями — это большое счастье!»

Поклонники тут же стали поздравлять путешественницу и писать, что они — невероятно красивая пара.

Напомним, о своем решении уйти из трэвел-шоу Регина сообщила перед Новым годом. Тогда телеведущая жаловалась, что из-за частых разъездов совсем не видит родных и не может построить личное счастье. Что же, кажется, сейчас с этим полный порядок!