Звездные детки, рассорившиеся с родителями

Дети-подростки частенько не ладят с родителями, но обычно конфликты не выходят за пределы семьи. Детям знаменитостей приходится хуже, ведь даже незначительные их размолвки с отцами и матерями сразу становятся достоянием общественности.

1. Рокко Ричи, сын певицы Мадонны и британского режиссёра Гая Ричи. После развода звёздных родителей Рокко остался с матерью в Нью-Йорке, но мечтал жить в Лондоне с отцом. Дело дошло до суда, Рокко всё-таки добился разрешения оставить материнский дом и перебрался к отцу.

2. Дрю Бэрримор принадлежит известной актёрской династии. Она начала сниматься ещё в детстве, а мать юной актрисы с ранних лент причала её к богемному образу жизни, включавшему алкоголь и наркотики. После нескольких курсов реабилитации Дрю начала бороться за свою независимость от родительницы и в 14 лет получила её. С матерью она много лет не общалась.

3. Макколей Калкин. Прославившийся ролью смышлёного сорванца в комедии «Один дома» Калкин захотел сам управлять своей жизнь и в возрасте 15 лет отказался от опекунства родителей. Состояние Макколея на тот момент оценивалось в 17 миллионов долларов и до совершеннолетия актёра оно находилось под контролем адвоката. После конфликта семья не воссоединилась, а отец Макколя и вовсе заявил, что больше не считает его сыном.